NewJeans不滿HYBE內部報告考慮提前解約　違約金恐達30億港元

韓國爆紅女團NewJeans及其製作人閔熙珍，近月與母公司HYBE陷入糾紛，其所屬事務所ADOR今年4月爆出老闆閔熙珍被HYBE「炒魷」，而NewJeans賭上自己前途都要HYBE讓對方復職。粉絲Bunnies們都非常擔心NewJeans將被HYBE「雪到完約」，成員Hanni早前甚至在韓國國會上哭訴職場霸凌問題。

NewJeans成員Hanni，上月現身韓國國會，哭訴在公司經歷職場欺凌，轟動國際。（影片截圖）

NewJeans與母公司HYBE風波一直未了，粉絲擔心五位會被雪到2029年完約。（IG@newjeans_official）

而事情最新進展，是NewJeans成員聯署向ADOR發出法律文件，要求ADOR和HYBE正視她們的訴求，並糾正錯誤，否則將考慮提前解約。據韓媒報道，HYBE在最近的音樂產業報告中提到，公司最人氣女團Newjeans、IVE和LE SSERAFIM合稱為「NewILE」，但提到「我們被 New-ILL-LE 這個詞困擾了幾天，也許我們可以拋開 New，重新開創一個全新的概念。」即暗示有意將「New」放棄，力捧IVE和LE SSERAFIM，又或者再培育新女團。

HYBE在最近的音樂產業報告中提到「我們被 New-ILL-LE 這個詞困擾了幾天，也許我們可以拋開 New，重新開創一個全新的概念。」即暗示有意將「New」放棄，力捧IVE和LE SSERAFIM。（IG@ive_starship）

NewJeans認為內容讓成員無法理解，並在法律文件表明，要求公司在14日內糾正違反合約的行為，如不應訴求，她們會主動解約以維護自身利益。根據韓國標準合約條款規定，倘若公司違約，藝人可尋求解約，但需要將不滿事項告知公司，公司隨後會有14天寬限期來改正違規行為，如果公司在這段時間內未能進行必要的修正，那麼藝人便有權要求解約並要求賠償。不過HYBE已表示，這份文件提及的事情毫無根據，將會對造謠者採取法律行動。

NewJeans成員表明難理解公司的意思，要求糾正錯誤或提前解約。（IG@newjeans_official）

NewJeans認為HYBE早前的內部報告內容讓成員無法理解，今日（13日）於法律文件表明，若HYBE不在14日內糾正違反合約的行為，將考慮解約。（網上圖片）

而根據韓國媒體分析，若NewJeans堅持解約，違約金可高達5000億韓元，折合近30億港元。雖然NewJeans吸金力強，但這亦絕對是天文數字，難以承擔。