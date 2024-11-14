劉嘉玲16歲契仔身高逾180CM　身材挺拔散發軍人陽剛氣息

內地男星胡軍的兒子胡皓康（康康）不經不覺已16歲了，近日他就帶同康康現身珠海航空展，被不少網民目擊，年紀輕輕身高目測逾180cm ，而且身材挺拔散發着陽剛氣息，讓網民直呼太帥氣了。而他除了有一位星爸之外，劉嘉玲亦是他乾媽，對他疼愛有加，讓不少網民相當羨慕。

胡軍當年帶着兒子參加《爸爸去哪兒3》 。（視覺中國﹑微博圖片）

從網上曝光的影片而看，身穿白色短袖襯衫搭配黑色西褲，剪了極短寸頭髮型的康康，相當成熟帥氣，站在184cm 爸爸胡軍身旁，他完全沒有給比下去，目測其身高已逾180cm ，身材亦相當挺拔。

五官端正，散發着陽剛氣息的他，在是次航空展中似乎玩得開心親身體驗航空飛機，接觸有關器材，踏上戰鬥車參觀等，單手插着口袋一臉正氣地拍照，相當帥氣。

康康已經16歲了。（胡軍微博圖片）

康康從小就很喜歡飛機。（胡軍微博圖片）

另外，他還戴上墨鏡與爸爸胡軍一同合照，相當有航空員的感覺，康康完全遺傳了爸爸陽剛優良基因。而胡軍亦曾表示康康從小就喜歡飛機，夢想想做戰鬥機飛行員。而他的家族絕對稱得上是軍人世家，因為胡軍的爸爸是海軍、媽媽是空軍，姑姑是陸軍，難怪康康身上有一種軍人氣息。

兩父子相當有型。（胡軍微博圖片）

康康一臉正氣。（胡軍微博圖片）

在2015年的時候康康還只是7歲，當年劉嘉玲就在眾多朋友見證下，認了康康這個乾兒子，據報導指當時她送了一套價值30萬的純金打造的餐具給他，甚至傳出她還將一套豪華別墅過戶送給他，對他相當寵愛有加。