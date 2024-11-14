法國足球大帝亨利落實來港作賽 張敬軒掛靴30年為球賽加持

由TIMEWOW、World Football Legends（WFL）及ACO Media聯合全資主辦、皇家馬德里球會官方授權的「LEGENDS ASSEMBLE傳奇球星表演賽系列 - 皇家馬德里球星 對 巴塞隆拿傳奇」將於2024年12月20日於香港大球場舉行。當日入場的所有球迷將會自動進入遊戲，大會將會送出十位球員親筆簽名足球給十位幸運球迷，絕對含金量十足。

早前主辦方已公佈落實到港的傳奇球星包括：羅拔圖卡路士Roberto Carlos、費高Luis Figo、卡斯拿斯Iker Casillas、奧雲Michael Owen、簡拿華路Fabio Cannavaro、古華特Patrick Kluivert、沙維Vavi Hernandez、大衛韋拿David Villa、佩奧爾Carles Puyol。

最近又迎來好消息，主辦單位近日收到法國足球傳奇、一代射手的大帝亨利簽署的落場協議。其實亨利一早已經落實會加盟球賽，但由於所有公佈來港的球員都需要簽署落場協議，承諾會上場比賽，所以亨利參與球賽的消息未能趕及於上月舉行的記者會一同公佈，近日主辦方收到簽署協議，便立即分享喜訊。被稱為「足球大帝」的亨利於他的足球生涯擁有非凡成就，2004年和2005年的歐洲金靴獎得主、唯一獲選三次英格蘭足球先生的球員、英超有四個球季成為神射手，助球隊贏得西甲、西班牙盃及歐洲聯賽冠軍盃，成為三冠王。

大帝來港，大會亦邀請了皇上張敬軒為球賽加持，軒仔表示自己小時候經常踢波，更有一個足球夢，「其實我細個嘅時候都有個足球夢，曾經擔任前鋒位置，但因為中學受過一次韌帶嘅傷患，自此就由一個足球夢轉咗去音樂夢。他又自爆打機都會玩足球game「過吓腳癮」。問到這次球賽擔當甚麼位置，「掛靴多年」的軒仔表示當天不會落場：「我都掛咗靴30幾年，我都係做返自己擅長嘅嘢好啲，嗰日我會唱歌俾大家聽，幫大家打氣。」

關於 Legends Assemble

Legends Assemble 是 TIMEWOW 旗下一個致力為香港球迷帶來國際級傳奇球星表演賽的全新賽事品牌。希望透過以足球賽事為媒介，將體育運動結合娛樂體驗，連結社會上各個相關持份者，締造更多合作機遇。