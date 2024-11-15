億萬港姐拒與男友AA制　強調不是拜金女：女仔想男仔照顧好正常

2015年港姐亞軍龐卓欣（Ada）近年轉型做KOL及做音樂老師教小朋友唱歌，不時在社交平台分享日常生活，與金融才俊男友Patrick亦感情穩定，兩人不時高調放閃，事業愛情兩得意！日前龐卓欣拍片分享對情侶/夫妻之間AA制的看法，她認為男方應該主動照顧女方，更指可以從中看出男方的誠意。

轉型做KOL。（IG@adapcy）

旅行。（IG@adapcy）

龐卓欣（Ada）大曬好身材。（IG@adapcy）

出身富裕。（影片截圖）

2019年9月龐卓欣去西班牙旅行意外9月洩蜜，戀上金融才俊Patrick，同年12月公開戀情。（IG@adapcy）

兩人經常放閃。（IG@adapcy）

放閃！（IG@adapcy）

感情穩定。（IG@adapcy）

龐卓欣拍片分享對情侶/夫妻之間AA制的看法。（影片截圖）

龐卓欣拍片分享對情侶/夫妻之間AA制的看法。（影片截圖）

龐卓欣表示讀書時期因為用的不是自己的錢，同男友都是用家人的錢，所以並不介意AA制，但當自己開始工作賺錢後，她就不太贊成繼續AA制：「我揀男朋友都係想遲早結婚，都係因為結婚，所以先拍拖，唔係拍拖嚟做咩啫？咁我就想搵一個男仔係真心想照顧我，唔關錢呢個問題，但我係想男仔主動『呢個女仔我想照顧佢，畀最好嘅嘢佢』，細嘅嘢我畀我唔介意，但其實每個女仔想一個男仔照顧都係好正常，我覺得慳係唔緊要嘅，但係對自己屋企人或者對自己愛嘅人唔好太斤斤計較。」

龐卓欣表示讀書時期因為用的不是自己的錢，同男友都是用家人的錢，所以並不介意AA制。（影片截圖）

但當自己開始工作賺錢後，她就不太贊成繼續AA制。（影片截圖）

她認為拍拖都是為了結婚。（影片截圖）

自然希望找一個可以照顧自己的人。（影片截圖）

她認為男方應該主動照顧女方。（影片截圖）

不要太斤斤計較。（影片截圖）

龐卓欣又指當自己懷孕期間無法工作時，都希望另一半可以照顧自己，但就強調不是為了錢而結婚：「我唔係要做gold digger（拜金女），有層樓先嫁畀一個人，唔係咁，就係通過日常呢啲小小嘅嘢，你知道呢個男仔其實對你有冇誠意。」最後她就重申以上只是個人看法，只要雙方不介意，AA制也完全沒有問題。

強調不是拜金女。（影片截圖）

有樓先結婚。（影片截圖）

而是要看對方的誠意。（影片截圖）

雖然龐卓欣不贊成AA制，但其實她家境富裕，她的爸爸龐寶林是股評人、基金公司管理董事總經理，有傳身家逾億，2018年龐卓欣在富爸爸的支持下，以1,200萬購入銅鑼灣一個700呎單位，成功上車！近年龐卓欣專注發展自己的事業，一邊教唱歌、一邊拍片做KOL，與金融才俊男友Patrick愛得甜蜜，兩人經常出雙入對，不時大曬合照放閃，蜜運中的龐卓欣容光煥發，可見男友都對她照顧有加，呵護備至！

龐卓欣有一位富爸爸。（IG@adapcy）

感情穩定。（IG@adapcy）

兩人經常出雙入對。（IG@adapcy）

愛得甜蜜。（IG@adapcy）

蜜運中的龐卓欣容光煥發！（IG@adapcy）

性感！（IG@adapcy）