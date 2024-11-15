拳王泰臣Mike Tyson大戰Jake Paul　呢位瘋狂網紅曾遭FBI突襲搜查

泰臣（Mike Tyson）迎戰千萬級網紅保羅（Jake Paul）拳賽將於星期六（16/11）早上開打，今日（15/11）兩人在比賽前進行上榜儀式。

Mike Tyson 和 Jake Paul 開打前過磅，Mike Tyson 掌摑了 Jake Paul。（YouTube截圖）

Mike Tyson 和 Jake Paul 開打前過磅，Mike Tyson 掌摑了 Jake Paul。（YouTube截圖）

Mike Tyson 和 Jake Paul 開打前過磅，Mike Tyson 掌摑了 Jake Paul。（YouTube截圖）

58歲的泰臣在這場重量級對決中，體重為 228.4 磅，而保羅則重 227.2 磅。網上畫面，兩人分別踏上台階梯後脫去衣服，可見泰臣就算已達58歲，但肌肉及身體狀態仍舊相當健碩。兩人見面時，泰臣就在迅雷不及掩耳之際掌摑 Jake Paul。兩人隊伍馬上介入阻止分隔開他們，之後泰臣只說了句：「話已說完。」而 Jake Paul也回應：「我覺得那巴掌挺可愛，不過明天你就要被打倒了，現在這是私人恩怨了！他必須死！」

Mike Tyson 和 Jake Paul 開打前過磅，Mike Tyson 掌摑了 Jake Paul。（YouTube截圖）

Mike Tyson 和 Jake Paul 開打前過磅，Mike Tyson 掌摑了 Jake Paul。（YouTube截圖）

Logan Paul 在2017年曾製作一段探秘日本「自殺森林」青木原森林的影片。 （YouTube截圖）

保羅（Jake Paul） 和他的兄弟Logan Paul 為網絡名人二人組，早年他們以製作拍攝各類瘋狂搞笑的影片聞名。其兄弟Logan Paul因2017年曾製作一段探秘日本「自殺森林」青木原森林的影片而聞名，片中他除了拍攝森林內環境，還包含了一具自縊身亡的男性屍體的片段。此外，他亦因曾以破健力士紀錄500萬美元成交買下一張限量版Pokémon卡而知名。

Logan Paul曾以破健力士紀錄500萬美元成交買下一張限量版Pokémon卡而知名。（網上圖片）

Logan Paul曾以破健力士紀錄500萬美元成交買下一張限量版Pokémon卡而知名。（Jake Paul @Twitter圖片）

相比起他的哥哥 Logan Paul，保羅（Jake Paul）亦不遑多讓。他除了是前職業拳擊手和現役WWE摔角手以外，也有一些戲劇及音樂作品，同時也曾創辦過一間運動媒體和行動博彩公司，他亦曾登上《福布斯》 2022年收入最高運動員排行榜。

Jake Paul 都未必會輸。（instagram截圖）

2017年保羅（Jake Paul）曾於參加了社群媒體活動之後躲藏在其中一個房間內的浴室，並成功逗留了幾小時直到隔日清晨也沒有被發現，他其後上傳有關影片上網，搞笑的是，他的哥哥還找了幾個人假扮特勤局人員上門調查。2020年，保羅（Jake Paul）也曾因一場發生在亞利桑那州的騷亂，被指控犯有非法侵入罪和非法集會罪，而遭到聯邦調查局（FBI）的突襲搜查。