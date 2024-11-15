冬香胞妺罹患乳癌為保美貌信民俗療法　腫瘤增大10倍終送命

周星馳經典喜劇《唐伯虎點秋香》中，華府「春夏秋冬」四香的美貌聞名於世，來自台灣的「冬香」溫翠蘋當年選美出身，於環球中國小姐獲得第二名，亦因此出道踏入影圈。近年她仍活躍於台灣娛樂圈，近日在節目中揭傷心事，胞妹罹患乳癌卻聽信各種偏方拒化療，最終39歲即送命。



溫翠蘋於《唐伯虎點秋香》中飾演華府四位婢女中的「冬香」（左一）。（《唐伯虎點秋香》電影截圖）

溫翠蘋曾來港發展，惜沒有大紅大紫。（電影截圖）

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溫翠蘋近日在節目回憶妹妹Jessica的人生最後一段，透露平常有去按摩的習慣，當時師傅已經被說好像有長東西，提醒要去檢查，但因為妹妹沒有放在心上，等到去醫院檢查已經是乳癌二期，而正當應該展開正規治療時，妹妹卻沒有到醫院報到：「我覺得她笨就是笨在，她覺得她的美麗、她的身型，比她的生命更重要。」

溫翠蘋保養得宜獲封「最強美魔女」。（溫翠蘋FB）

溫翠蘋保養得宜獲封「最強美魔女」。（溫翠蘋FB）

溫翠蘋保養得宜獲封「最強美魔女」。（溫翠蘋FB）

溫翠蘋指明明可以選擇正規治療就能痊癒，結果妹妹選擇聽信各種偏方，採用民俗療法：「我覺得她是亂槍打鳥，什麼都去醫，她相信就去做了」，更透露為了阻止妹妹再嘗試偏方，90歲的老父、80歲的老母都曾經跪下來求她就醫，終於在家人的哭求下，妹妹接受了三次的正規治療，此時乳癌已從二期變成三期，腫瘤由2.2CM增大到20CM，更擴散到皮膚、淋巴、肺部多處，最終因癌症末期入住安寧病房，於2017年不幸離世，終年39歲。

溫翠蘋在節目憶述胞妹患癌情況。（影片截圖）