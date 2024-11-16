再有商台DJ張敬軒簽名CD流出？　網民貼圖：疑似一次過放去二手舖

近日有影音專賣店平台，以$350 放售張敬軒簽名版《春•夏•秋•冬》舊唱片，帖文的圖片可見，張敬軒的簽名CD上款寫着「Dear 細So」而下款則有張敬軒的簽名。日前（12/11）細So出面坦承他就是物主，不過他就澄清自己沒有轉售有關的CD。張敬軒親筆簽名舊碟被高價放售 上款曝光物主竟然係知名DJ

有影音專賣店平台，以$350 放售張敬軒簽名版《春•夏•秋•冬》舊唱片，帖文的圖片可見，張敬軒的簽名CD上款寫着「Dear 細So」而下款則有張敬軒的簽名。（截圖）

日前（12/11）細So出面坦承他就是物主，不過他就澄清自己沒有轉售有關的CD。（截圖）

文中他解釋，因為當時被拒返公司執拾CD，雖然有同事幫手取回部分CD，但仍有部分被放在直播室。「諗住留喺度俾（畀）大家用， 點知就唔知俾（畀）邊個攞咗去賣。 如果你要賣，都抹走個名同msg先呀，有我個名唔會值錢啲㗎。」其後張敬軒亦於社交平分享，其實他也經常取了其他歌手送給DJ們的CD，並謂「我會繼續簽畀你，不過都要等我有碟先」，成功化解了誤會。細SO張敬軒親回應賣碟事件：如果要賣都抹走個名同msg先呀

有網民在社交平台分享，表示十多年前商台疑似有一批CD碟被放到二手CD舖售賣，更猜測早前的張敬軒簽名版《春•夏•秋•冬》舊唱片可能經已 經手了數次。（截圖）

日前（14/11）亦有網民在社交平台分享，表示十多年前商台疑似有一批CD碟被放到二手CD舖售賣，更猜測早前的張敬軒簽名版《春•夏•秋•冬》舊唱片可能經已易手了數次。這位網民也寫道：「大約十幾年前，某間二手CD舖大量湧現903 DJ嘅歌手簽名碟，有啲碟甚至離譜到同一隻碟有齊唔同903 DJ上款嘅簽名碟任君選擇。」

帖文底下，也有網民分享也曾於二手CD舖見過有歌手簽名給DJ的「特別版」唱片CD：「其實都唔係新鮮事，個個電台都會出現呢啲情況」、「試過同一隻碟to唔同DJ，賣唔同價」、「之前見過泳兒送俾林夕嘅《花無雪》」。也有網民說，有「特別版」流出是正常的：「香港地邊有咁多位擺」。

森美表示，大多數CD都會被收藏在家中。（IG@sammy903）

《香港01》就此帖文向商台903DJ 森美查詢，他回答：「而家CD數量少啲，一年可能幾十隻，以前係每個月都幾十隻。咁我哋梗係會擺唔同地方，有啲喺屋企，有啲會播嘅就會擺喺錄音室，直播室，唔同地方。我諗情況都係個個唔同，細So我睇報道就話佢有返嚟攞，（CD）點樣被處置就唔知，但係我哋DJ通常都會擺喺屋企收埋，有簽名嗰啲除非係畀自己啲朋友，同埋信得過嘅朋友。譬如我嗰個Friend好鍾意個artist嘅，『呢張有佢簽名喎，我送畀你啦！』我哋做行內人嘅，有時又會割愛送畀好朋友，或者真正嘅fans，但係本身我哋都係擺返自己屋企keep。」