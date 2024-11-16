專訪｜馬志威曾當貨車司機十年 入行後拍MV被賞識再做電影男主角

《黑色月光》令馬志威人氣急升，劇中飾演二世祖相當高調又奸到出汁，但現實中的他剛好相反，性格很低調，社交網絡發文次數，作為一個藝人來說相當之少，娛樂圈要性格外向，馬志威坦言初時入行要點時間適應，他說：「本身性格內向一點，加上我之前那份工，不用與人交談。」

馬志威未入行前是速遞公司貨車司機，做了超過十年，有一天，他在車上休息的時候，忽然閃過一個念頭，他說：「我是否願意這樣一輩子？我不服氣，我不想自己一生就這樣過，過兩天我便辭職。」

回望那天，馬志威也不知道那來的勇氣，他說：「人生有時候，可能需要一刹那的勇氣去改變你的一生。」

馬志威在《黑色月光》非常搶鏡，令他入屋度提升不少。

曾想當幕後多過幕前

馬志威當日決定不繼續當貨車司機，其實打算做幕後，他從小喜歡看電影，而剛好有朋友在電影幕後工作，於是他希望入機燈組或導演組，甚至需要出賣勞力也可以，因為當時要搬貨，身型也比較「大隻」，但他的朋友覺得他個子高，於是勸他不如試試幕前發展，於是經朋友介紹他先開始當模特兒，那是紙媒盛行的年代，馬志威不時為潮流雜誌當模特兒。

拍吳雨霏《告白》MV改變星途

每個藝人要上位都需要一個機會，馬志威第一個機會由拍MV開始，他當時拍攝吳雨霏《告白》MV，其實MV中的他出現不多，但偏偏被導演葉念琛看到，他說：「可能覺得我的樣子，有點像他電影中的角色？其實我也不知道原因，他說想我當電影男主角，我當時呆了，『我喎？得咩』，葉導演表示他會教我，所以我都放心去拍，我知道自己很幸運，我很感謝他。」

馬志威一入行就當電影男主角《第一次不是你》，他感激葉念琛當日的提攜，今年一月上映的《不是你不愛你》葉導找來馬志威、蔣家旻為電影客串。

喜歡躲在角色背後

馬志威記得是在年頭入行，一年前他是貨車司機，一年後他是電影男主角，連他自己都不相信，他要點時間去適應，特別是性格方面，以前不用與人太多交流，但娛樂圈是不可能，這一點他現在還在適應中，他說：「以前做訪問，我很不自然，現在好一點，但都是不好，可能是性格問題，但是拍戲不同，我很喜歡躲在角色後面，馬志威這個人真實性格是怎樣？大家不需要知道，我很喜歡這種感覺。」

演員大部份都想有大熱作品，連帶自己都人氣急升，但馬志威有不同想法，他說：「如果觀眾只記得我的角色名，但不知我是馬志威，我覺得可以。」

拍內地劇《三十而已》爆紅

馬志威第二個機會是拍內地劇《三十而已》，他表示亦是另一次幸運，他說：「當日是我經理人告訴我，內地有部劇集對我有興趣，叫我上去試試，見一下導演，不一定用你，我覺得試一下吧，飛了上海，見了導演，他叫我穿西裝，梳了一個髮型，出了以後，他盯著我一分鐘，我感到有點尷尬，然後他說『是你』，我非常意外，又是這樣子過關，我真的很幸運，不過他叫我要留鬍子，因為看起來成熟一點。」

馬志威在內地劇《三十而已》與一綫女星江疏影有不少對手戲，劇集一出令他人氣急升。

可能有人覺得馬志威不缺機會，但好像站不住一個位置，但他覺得可以慢慢來，他說：「我覺得這是命，以前我很執著，但這幾年可能因為疫情，可能我斷過腳(踢足球弄斷），反而令我有不同看法，我不再介意別人怎說我，其實我覺得生命裏有不同東西，包括我的親人，朋友，其實演戲就是生活，生活體驗得好，演戲其實需要一定的人生經驗，我39歲，對男演員來說還是年青，所以我希望未來有更多機會去演不同的角色。」