巾幗梟雄之懸崖｜蕭正楠被揭真正身分？　盤點歷年TVB劇6位小丑

無綫（TVB）劇集《巾幗梟雄之懸崖》日前（14/11）播至第19集，劇情亦進入高潮，蕭正楠（飾 龍四海）身分亦被黎耀祥（飾 柴十七）揭穿。劇中戴着粗框黑眼鏡的蕭正楠被發現出現在辦公室內，下一秒被僕人發現後更拿着手槍。當黎耀祥和胡定欣（飾 七爺）帶人趕到時，就發現蕭正楠用唇膏替自己畫了一個小丑裝扮，造型極其詭異。

無綫（TVB）劇集《巾幗梟雄之懸崖》日前播至第19集，劇情亦進入高潮。（《巾幗梟雄之懸崖》截圖）

無綫（TVB）劇集《巾幗梟雄之懸崖》日前播至第19集，劇情亦進入高潮。（《巾幗梟雄之懸崖》截圖）

蕭正楠（飾 龍四海）身分亦被黎耀祥（飾 柴十七）揭穿。（《巾幗梟雄之懸崖》截圖）

蕭正楠（飾 龍四海）身分亦被黎耀祥（飾 柴十七）揭穿。（《巾幗梟雄之懸崖》截圖）

蕭正楠（飾 龍四海）扮小丑。（《巾幗梟雄之懸崖》截圖）

蕭正楠真身，其實係林茂財假扮鄧桂平、龍四海。鄧桂平跳樓自殺，龍四海已在海難中身亡。（《巾幗梟雄之懸崖》截圖）

講起「小丑」這個形象，除了外國電影愛用以外，其實TVB也相當跟上潮流。以往在《法證先鋒》系列中就經常出現「小丑」，《法證先鋒》編審葉天成曾解答過「小丑」出現在劇集的原因：「小丑呢個設計係一至四輯都有，亦都係小青姐一個好有追看性、懸疑性嘅設計，我哋一定會保留，因為方俊華都跟咗小青姐起碼做咗三輯，佢有問過，我話一定會有，我亦都好尊重小青姐。」

TVB小丑。（截圖）

《法證先鋒》第一輯嘅小丑。（截圖）

《法證先鋒》第二輯嘅小丑。（截圖）

《法證先鋒》第三輯嘅小丑。（截圖）

《法證先鋒》第四輯嘅小丑。（截圖）

張曦雯飾演的Emma為《法證先鋒IV》的Final Boss，劇中小丑死亡的畫面中就穿插了不少張曦雯驚慄畫面。雖然劇集中沒有明示，但似乎就暗示着張曦雯就是「小丑」的一員。

張曦雯都做過小丑？（截圖）

《法證先鋒IV》第一集就出現「小丑」。（截圖）

《法證先鋒V》小丑是黃宗澤。（截圖）

《法證先鋒》以「小丑」作為貫穿整個系列的彩蛋，其實除了黃宗澤、張曦雯以外，江美儀亦曾飾演過「小丑」，但準備一點說，應該是「cosplay小丑女」。

江美儀演一樓一，黎耀祥做恩客！（《殺手》劇照）

在2018年劇集《殺手》當中，江美儀（飾 嫻姐）飾演「一樓一」鳳姐，而黎耀祥（飾 殺手閻武）就是她的長期恩客。劇中江美儀的造型相當豐富，除了睡衣，性趣服裝以外，還有「小丑女」造型，可謂是「一戰成名」的經典之作。

江美儀。（《殺手》截圖）

江美儀曾在《殺手》cosplay小丑女，呢個造型就係無人匹敵。（截圖）

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江美儀更變身小丑女過程

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