東張西望｜肥仔被同學欺凌欲轉校　卻因成績表上校方五字評價受阻

昨晚（14日）《東張西望》講到初中生梁同學，因被同學勒索及欺凌而不敢返學，父母梁生梁太向《東張西望》指兒子被勒索的銀碼愈來愈大，由幾十元至後來的幾千元，損失共三萬多元；他甚至由肥仔變瘦仔，消瘦13公斤。梁太指自己為此辭工陪兒子，亦因為考慮到安全問題，決定在成功轉校前都不會再讓兒子上學。

據梁生梁太指，梁同學除了被七同學以不同理由勒索5位數金錢外，亦曾在學校被打。（電視截圖）

梁同學原本是一名肥仔。（電視截圖）

卻因被欺凌暴瘦13公斤，肥仔變瘦仔，並出現壓力禿。（電視截圖）

而今晚（15日）一集，《東張》再跟進梁同學情況，指梁生梁太幫兒子安排轉校，但報了十間都轉唔成，他認為校方表現不積極。其中校方在兒子成績表上的評語寫了句：「要明辨是非」，梁生梁太直斥這樣會令其他學校以為兒子是非不分，影響轉校成功率。梁太亦提到，社工不幫手之餘，更稱兒子缺課150天，別人只會認為是家長不讓兒子返學有唔妥，更指警方會將家長拘捕。

校方在梁同學成績表上的評語寫了句：「要明辨是非」，梁生梁太直斥這樣會令其他學校以為兒子是非不分，影響轉校成功率。（電視截圖）

梁太曾要求校方修改評語，校長一度答應若擔心這評語太負面，或令人覺得兒子是壞學生的話，承諾：「我哋可以將呢一句演繹得清晰一啲。」又答應會畀學校信幫兒子轉校。不過最終校方拒絕修改評語，另外亦將學校信變成家長信，令梁生梁太極為不滿。

梁太說：「我哋擔心安全問題唔敢返學，佢寫到好似我哋自己要求轉校，所有責任係我哋要求轉校，唔關佢哋學校事。」梁生說：「就算我小朋友有錯，七個人加埋我小朋友八個人，應該要（一齊）承擔所有嘅責任，唔係淨係我一個仔去承擔。」家長又質疑校方由5月拖到9月，只安排了一間轉校的學校面試，報了其餘10間學校，連面試機會都冇，只有不斷拖延，梁太批評：「一路拖幾個月，原來乜嘢都冇解決！」

梁太亦曾試過幫兒子轉校，但因為多方的原因，令他轉校不成。(節目截圖)

《東張》向校方查詢事件，對於不肯修改「要明辨是非」評語，校方回應：「成績表的評語為學生求學階段的重要建議方向及鼓勵，因此本校一直以專業角度撰寫，亦有就評語向家長作進一步的闡釋及補充。」並表示學校曾作出多項措施幫助梁同學，如協助返校復課支援方案、社工為學生及家長提供情緒支援、社工建議進行家訪或面見、推介學生報讀短期調適學習課程、安排梁同學學涉事同學就讀不同班別等等，但梁生梁太直言，完全不覺得學校有這麼多措施。

校長原本答應可以修改成績表上的評語，後來卻表示不會修改。（電視截圖）

家長又稱，社工從未有上門家訪，只打過一、兩次電話，「都係叫佢參加課外活動，亦都冇問仔仔依排點心情點。」不過在《東張》介入事件後翌日，之前叩門落空的學校，突然在筆試後即日錄取梁同學，原校辦學團體代表更打電話預告喜訊，使一家人非常開心。梁生梁太更陪囝囝返學，認為終於有覺好瞓，梁母希望兒子不會再面對欺凌事件。

等足四個幾月，在《東張》介入事件後翌日，梁同學終於被一間之前叩門不成的學校取錄。（電視截圖）

而久未上學的梁同學就說：「都有少少緊張，感覺好。老師見到我都開心，好似好歡迎我，唔想再發生壞事情，例如打架，唔想再俾同學蝦。」不過《東張》仍有向教育局查詢，教育局回覆：「非常關注事件，一直與學校保持聯絡，要求學校嚴肅跟進及呈交報告，亦同家長保持溝通。」不過梁太就質疑，自己早在5月24日已向教育局求助，一早表明轉校，但到9月26日才安排到第一間學校，而教育局只強調零容忍政策，不接受任何形式或原因被欺凌行為，並為學校提供清晰指引。若發生欺凌事件，學校需要學生安全為首要考慮若懷疑學生涉及違法行為，學校應主動聯絡警方。