林峯現身十三期藝訓班聚會　同期有位曾拍超過20套電影

在娛樂圈能夠結識一班好朋友絕不容易，就好像TVB第十三期藝員訓練班當中有幾位同學，自畢業後仍然友情不變，閒時更會相約聚會。近日，趙永洪就在社交網站上貼大家聚會的照片，當中有一位罕有露面，他就是梁俊一（Anson)，曾在電影《旺角黑夜》中有良好表現獲導演爾冬陞讚賞，可惜始終難捧起，至今星途平平，但累積拍攝的電影多達逾20部，比起現時進軍電影圈的同學林峯還要多。

第十三期藝員訓練班同學聚會，非常開心。（raymondchiu＠IG）

從趙永洪上貼的照片可見，出席聚會的有林峯、張美妮、楊茜堯（原名：楊怡）等，楊明與徐榮更帶同另一伴參加，大家相聚在火鍋店打邊爐，氣氛相當之好。當中，有許久未露面身穿粉紅色衣的梁俊一，45歲的他似乎發福不少，臉頰圓潤，散發濃濃大叔感。

梁俊一星途平平。（梁俊一微博圖片）

大家吃得開心。（梁俊一微博圖片）

2004年參演電影《旺角黑夜》受到關注。（網上圖片）

其實，在2004年25歳的時候，他曾出演電影《旺角黑夜》受到不少關注，在片中飾演新人警察任志彬，連導演爾冬陞都對他演出給予讚賞，當時星途被看好，但始終沒有突破難捧起，至今仍在圈中打拼，從2003年起至今已接拍逾20部電影，比起同班同學林峯還要多，就好像《三岔口》、《半醉人間》、《同門》等，更在《死亡寫真》、《拼命三娘》《隨心所愛》擔正做男主角。

除了電影之外，他亦拍攝過不少電視劇，亦曾做過男主角，就好像《火速救兵》、《代號九耳犬》，但並沒有受到關注。近年他亦多接拍內地劇集，就好像《醫館笑傳》、《青年醫生》等，演藝事業始終沒有起色。

梁俊一拍過不少內地劇。（梁俊一微博圖片）