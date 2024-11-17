巾幗梟雄之懸崖｜胡定欣婉拒再拍續集？　爆兩大原因唔關劇本事

無綫（TVB）劇集《巾幗梟雄之懸崖》進入結局周，相信觀眾都相當滿意主演黎耀祥和胡定欣，以及一眾演員的表現。《巾幗梟雄之懸崖》主演胡定欣（飾 七爺）昨日（16/11）出席劇集宣傳活動。她接受《香港01》訪問亦表示因為劇集快將完結，感到相當不捨。而問到大家最想知的話題，胡定欣會否繼續成為《巾幗》下一輯的女主角時，她就有一個出人意表的答案。

《巾幗梟雄之懸崖》主演胡定欣（飾 七爺）與一眾演員今日（16/11）出席劇集宣傳活動。（林迅景 攝）

《巾幗梟雄之懸崖》主演胡定欣（飾 七爺）與一眾「七爺秘書」。（林迅景 攝）

《巾幗梟雄之懸崖》主演胡定欣（飾 七爺）。（林迅景 攝）

胡定欣說：「好似睇吓睇吓就最後五集，無論係現實同劇入面，胡定欣都係充滿不捨。因為最後五集會比之前多好多淚水，同埋離離合合情節。」宣傳活動上，揭曉了內地社交平台的數據，她也表示，除了字面上數據，其實也多了不少粉絲到她的IG留言表達支持：「呢啲feedback都好實在。」

《巾幗梟雄之懸崖》主演胡定欣（飾 七爺）與一眾演員今日（16/11）出席劇集宣傳活動。（林迅景 攝）

訪問中談到觀眾可能因為此劇是《巾幗》系列而要求較高。胡定欣也說：「我會覺得由開始時候有份去參與，自己都盡力去做呢個角色，我諗做好嗰份心同我拍其他劇都係一樣，但係佢係《巾幗梟雄》一個咁經典，大家睇佢嘅眼光會有啲唔同。」

話咁快就結局周。（《巾幗梟雄之懸崖》劇照）

劇情進入高潮。（《巾幗梟雄之懸崖》劇照）

最後七爺同柴十七結局會係點？（《巾幗梟雄之懸崖》劇照）

問到，如果有《巾幗梟雄》第五輯，胡定欣會否有興趣再成為女主角。她就這樣回答：「我諗我哋應該可以試吓拍一個完全新嘅劇集，可能未必同呢個IP有關，我諗大家壓力會冇咁大，哈哈哈。或者如果都係同一個IP嘅話，畀其他人試吓，哈哈哈，感受一下當中氣氛。我覺得今次都夠啦，因為真係比其他劇嗰種壓力多啲。」

《巾幗梟雄之懸崖》主演胡定欣婉拒再拍續集，點解？（林迅景 攝）

她續說：「我覺得今次我都有機會嘗試吓，感受吓，如果假使有嘅，畀其他女演員感受一下。」「七爺秘書」接受《香港01》訪問時透露，胡定欣拍劇拍到日漸消瘦。胡定欣回答：「係呀，我第三日開始瘦。因為通告好多，同埋消耗嘅體力都好多，所以拍到最後，我都懷疑條褲係咪我嘅。我自己變咗XS，條褲依然都係細碼。」

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《巾幗梟雄之懸崖》一眾演員。（林迅景 攝）