陳楨怡小背心特登「露膊」爭搶鏡？　現場相逐格睇還原真相

無綫（TVB）劇集《巾幗梟雄之懸崖》進入結局周，日前（16/11）一眾均有出席劇集宣傳活動，出席的演員除了主演「七爺」胡定欣，還有陳曉華，陳楨怡，康華，莊思明，謝雪心，關嘉敏，洪曼芹 等等。胡定欣以黑衫黑褲高跟鞋出場，盡顯霸氣，而康華就以學生look出現，打扮十分「少女風」，謝雪心（心姐）亦不弱，穿了一件飄逸花花裙，睇相都感到她行步會飄出花香一樣，而一班「十八廿二」也不俗，陳曉華以西裝加短裙盡騷美腿，陳楨怡則以小背心短裙，外面加了一件恤衫上陣，相當青春。

《巾幗梟雄之懸崖》宣傳活動。（林迅景 攝）

《巾幗梟雄之懸崖》宣傳活動。謝雪心套衫好靚！（林迅景 攝）

《巾幗梟雄之懸崖》宣傳活動。胡定欣夠霸氣。（林迅景 攝）

《巾幗梟雄之懸崖》宣傳活動。康華衣着充滿少女感。（林迅景 攝）

《巾幗梟雄之懸崖》宣傳活動。陳曉華都係咁少女。（林迅景 攝）

《巾幗梟雄之懸崖》宣傳活動。陳楨怡衣着有啲睇頭。（林迅景 攝）

嘩！咁樣得唔得㗎？（林迅景 攝）

陳楨怡故意「露膊」爭搶鏡？其實不是。宣傳活動上，藝人通常都會輪流上台予傳媒拍攝單人照。到了陳楨怡上台影相，似乎因為恤衫有些鬆身，或因為膊頭皮膚太滑，恤衫才「跣」了下來，而陳楨怡亦馬上拉高件恤衫。因為只在那一瞬間發生，單睇一張相才有「陳楨怡拉低恤衫露膊」的錯覺。

陳楨怡接受《香港01》訪問時，就說：「（專登嘅？）梗係唔係啦！真係唔係，我自己都好surprice，我即刻快啲整返上去，唔好嚇親大家，仲有好多小朋友喺度。」

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