陳楨怡有份拍古天樂賀歲片當係學習：戲份唔太多

無綫（TVB）劇集《巾幗梟雄之懸崖》進入結局周，日前（16/11）一眾出席劇集宣傳活動。陳楨怡接受《香港01》訪問時表示，劇中很多場面都令她很感動：「最唔捨得係我同韋豪同桂花香呢三個關係，我睇到喊晒。」

無綫（TVB）劇集《巾幗梟雄之懸崖》進入結局周。（劇照）

無綫（TVB）劇集《巾幗梟雄之懸崖》進入結局周。（劇照）

記者笑言，陳楨怡飾演的寧俐是關係中的第三者：「佢哋未必唔捨得你。」陳楨怡又說：「係，可能係我一廂情願。其實私底下我同桂花香先係一對。（不可告人的秘密？）冇錯！（目標係桂花香？）我發現有啲網民將我同桂花香剪咗一條好sweet嘅CP片。」問到陳楨怡對飾演「百合CP」的睇法，她就回答：「現實當中我冇啦，所以如果劇入面可以做CP，我覺得都係一個幾好玩嘅體驗。」

其實陳楨怡同陳曉華先係一對？（林迅景 攝）

其實陳楨怡同陳曉華先係一對？（林迅景 攝）

近日片方釋出賀歲片《臨時決鬥》的海報，有十分多「大卡士」演員參與，例如古天樂、梁詠琪、王丹妮、胡子彤、周秀娜 等。海報更以各位演員的名字做設計核心。據知陳楨怡也有參演，但名字就沒有出現在海報之上。

賀歲片《臨時決鬥》。（網上圖片）

陳楨怡也回應：「當一個體驗學習嘅心態。（拍咗幾耐？）一日。戲份唔太多，不過真係學到好多嘢，所以好感恩有今次機會。」不過她就表示劇中角色要保持神秘：「呢個角色未做過，到時大家就知。」