鬼故｜胡慧冲老友分享親身經歷　做錯一件事被女鬼纏身令佢跳樓！

踏入冬季就是泰國的旅遊旺季，港人喜其天氣相較於春夏更乾爽清涼。泰國曼谷一向都是港人熱愛的旅遊之處，貪其平易近人的消費指數和美食等等，不過泰國不止靚人靚景、美食多，其實鬼故事、猛鬼程度也是全東南亞之最！「泰國通」胡慧冲（Roger）多年前就曾邀請了泰國導遊「冬蔭哥哥」在YouTube上分享撞鬼經歷，更試過在當地住酒店時發生恐怖靈異事...

冬蔭哥哥話泰國酒店遇猛鬼。（YouTube截圖 / 胡慧冲遊泰國）

冬蔭哥哥：「凌晨時間一點半上下，我好似聽到啲敲門聲，但係我覺得嗰時唔係瞓得咁着。第二次又敲門『卟卟』聲，咁我就起身。其實我唔驚呢啲嘢，跟住我就行去望防盜眼，乜都冇，冇人喎。我照開門，開出去冇人。OK咁我就返房瞓。」

冬蔭哥哥表示，女鬼話跟咗佢好耐。（YouTube截圖 / 胡慧冲遊泰國）

冬蔭哥哥表示，如是者，他回房間後休息，直到差不多睡着的時候：「又嚟啦，但係我感覺抖唔到氣！個感覺係咪睡中裡面呢，我又唔覺得係，但係有個女人企喺睡頭下面，長頭髮，着白色長裙，跟住用兩隻手撳住我個胸口，撳得好大力。嗰時我好痛又抖唔到氣，跟住我喺腦裡而念經，念咗一輪經佢準備跳走嘅時間之前，佢就同我一句說話。」

原來冬蔭哥哥一早就俾隻女鬼跟住。（YouTube截圖 / 胡慧冲遊泰國）

他續說：「『我跟咗你好耐啦！』講完呢一句就走開咗。我起身坐低，個心好痛。我唔諗多嘢，呢件事之後我即亭收埋個行李，收晒行李落大堂交返鎖匙畀接待處。接待處人員問我咩一回事，我話：『呢間房曾經有過嘢！』接待處就話：『冇喎。』之後佢又問返經理，跟住個經理唔出聲。知咩事啦？」他表示，到大堂的時候已經是淩晨三四點，後來他就一直留在大堂睡覺直到早上7點才繼續帶團。

仲試過令佢跳樓。（YouTube截圖 / 胡慧冲遊泰國）

胡慧冲問道，之後又有沒有發生奇怪事？冬蔭哥哥才續說，原來這個女鬼早在事件發生的兩年前就已經纏住他，令他跳樓！冬蔭哥哥表示，疫情期間有一天，他如常在凌晨家中露台抽煙，之後正當他準備回到室內之際......他說：「我喺後面聽到女人聲，細細聲講：『跳啦，跳啦，跳啦......』我即刻跳落去，跟住我太太就嚇親，跑落去睇我。」胡慧冲又問：「真係跳咗落去？」他回答：「跳呀，所以你留意我隻腳有少少腳跛。」後來他被送進醫院休息了一個月，回家後又休息了6個月。

冬蔭哥哥其實都係做好心，點知就出事。（YouTube截圖 / 胡慧冲遊泰國）

後來冬蔭哥哥解釋，多年前曾遇過一個女鬼，正當他打算做功德給「她」時，遇到一名和尚告戒：「你唔好做功德畀佢，做咗佢一世跟住你。」那時候，他還是給「她」做了功德。胡慧冲又問，現在還有沒有發生事？冬蔭哥哥就回答：「未知。」