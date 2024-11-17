謝東閔朱智賢分手｜黎振燁曾背妻偷食女方　當時老婆更懷孕當中

藝人謝東閔（Brian）和朱智賢拍拖7年，二人對感情事一直都很低調，但其實一早已經同居。今年朱智賢大動作搬屋，因此而傳出情變，今日（17日）謝東閔在社交平台無預警地宣布二人正式分手：「謝謝大家一直以來對我們的愛護與關心。我們有共識地決定以後會以不同身分繼續支持及守護對方，希望各位能夠給予我們空間，私人事情只想低調處理。日後亦不會再作任何回應，謝謝。」

藝人謝東閔（Brian）和朱智賢拍拖7年，二人對感情事一直都很低調。(ig@brian_tsetse)

其實謝東閔與朱智賢曾經歷不少「大風大浪」，於2020年時，朱智賢被爆偷食2016年港男冠軍黎振燁。當年，已為人夫的黎振燁被爆背懷孕妻偷食朱智賢，指二人當時躲在車廂一起吃蛋糕，黎振燁更被指曾撇下太太陪朱智賢看醫生，因而傳出出軌一事。

於2020年時，朱智賢被爆偷食2016年港男冠軍黎振燁。（電視截圖）

2020年，朱智賢被爆拍攝劇集《食腦喪Ｂ》時搭上有婦之夫黎振燁。（VCG）

當時被爆偷食事件後，朱智賢男友謝東閔亦有陪同出席記者會，雖然形象即時盡毀，但謝東閔仍然不離不棄一直陪同至今。而朱智賢早前離巢TVB後，謝東閔亦緊隨女友腳步離巢，大家都認為二人外出可以「夫妻檔」一起「搵銀」，最後今日卻傳來分手的消息。

朱智賢被爆出與黎振燁在車內「偷食」，兩人事後承認做錯，朱更開記者會道歉，當時謝東閔以男友身份出現並陪同。（資料圖片）

TVB男藝人謝東閔慘遭女友朱智賢背叛，女方與老婆大肚的人夫黎振燁偷情斷正，事後無綫安排謝東閔同朱智賢開記者會，被背叛一方先開口面對公眾，將女友出軌責任攬上身，更承諾與她共度難關。（資料圖片）

當時被爆偷食事件後，朱智賢男友謝東閔亦有陪同出席記者會。(資料圖片)

而黎振燁方而，出軌一事令他被封為「世紀賤男」，事業和形象插水，更一度神隱至最近，原來他已經獲得太太的原諒準備復出。