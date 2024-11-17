整容女星被爆高層要求「潛規則」　終獲演出機會但全劇得三句對白

「潛規則」照字面解即是不言而喻的規則，但放在娛樂圈中，則有下層被上層要求給予「不道德行為」，從而獲取演出機會的意思。近日有網民在threads上揭秘，指在日本認識了一位從中國內地到日本尋夢的舞台劇演員。

網民爆整容女星被高層要求「潛規則」。（threads@aihi_kiryu）

她在文中寫道，這位內地到日本尋夢的演員，雖然是內地人但卻在日本出生，大學時期就是修讀表演藝術的，除了排練以外，也要到處去試鏡。樓主形容這位朋友算不是漂亮，所以為了上鏡而勉強自己去整容，分別整了眼睛和鼻子。

當然試鏡亦並非一帆風順，她續指，這位朋友試鏡時10次之中有5次均會被工作人員或編劇約去喝酒，而幾乎都會被毛手毛腳。曾經有一次，這位朋友更被製片要求跟他回家，更誇張的是，當她問：「為什麼？」時得到的答案竟是：「不跟我回家你來這幹嘛。你長的又不好看。」另外一次更誇張，試鏡後她被一位副導演留下來，表示要跟她發生性行為。她又生氣的問：「為什麼？！」而副導演竟然回答：「因為我沒有吃過中國菜（中國人）。」但還好，最後這位朋友終於如願憑努力獲得演出機會，雖然只是在Netflix日劇《極惡女王》5集當中，只有三句對白。