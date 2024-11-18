顏米羔率3位「中二生」開音樂會　原來係呢個人逼甘永傑參加比賽

由《中年好聲音2》的顏米羔、劉威煌、梁浩賢和甘永傑一起參與的《ZONE D FUNtas4ic 音樂會》日前（16日）於麥花臣場館圓滿完成，台下星光熠熠，包括蔡卓妍（阿Sa）、譚俊彥、丁子高、周國豐、張佳添、「中2生」譚輝智、陳譽文（陳燕娜）、陳芊芸（陳蒨葶）、林思彤（林若盈）、王玥、陳俞霏等，非常熱鬧。四子先以包括多首黎明快歌的 90 年代廣東歌 Dance Medley 炒熱全場氣氛，觀眾即時站起來陪他們又唱又跳。

顏米羔、劉威煌、梁浩賢和甘永傑一起參與的《ZONE D FUNtas4ic 音樂會》。(公關提供)

蔡卓妍（阿Sa）、譚俊彥、丁子高、周國豐、張佳添、「中2生」譚輝智、陳譽文（陳燕娜）、陳芊芸（陳蒨葶）、林思彤（林若盈）、王玥、陳俞霏等都前來支持。(公關提供)

之後便是他們四子各自的獨唱時間，劉威煌唱出《2001太空漫遊》、《哪裡只得我共你》、《擦身情緣》和他自己的個人歌曲《Time》；接着的梁浩賢先唱出他01年時的華星出道作《含蓄》，緊接的是《重新長大》、《你的男人》、《致明日的舞》，演繹《燕尾蝶》時劉威煌更和他一起合唱；甘永傑則以一段夫子自道的棟篤唱去介紹自己，他先問大家會否知道他的花名是什麼：「那就係《乜水》，因為很多人經常在留言板上話我係《乜水》，我係參加『全球華人新秀歌曲大賽』後， 曾花了一段時間係娛樂圈工作，拍過廣告又係電影中客串，但風頭只係『一時』，但『無兩』，雖然係《中年好聲音2》嘅比賽中冇贏到任何獎項，但就贏咗今晚呢個演出機會。」

劉威煌唱出《2001太空漫遊》、《哪裡只得我共你》、《擦身情緣》和他自己的個人歌曲《Time》。(公關提供)

接着的梁浩賢先唱出他01年時的華星出道作《含蓄》，緊接的是《重新長大》、《你的男人》、《致明日的舞》，演繹《燕尾蝶》時劉威煌更和他一起合唱。(公關提供)

顏米羔在特設的燈光效果下先唱出《你的答案》、《娛樂人生》、《我的歌》，而最後他唱出名為《一首歌》的作品是米羔於樂隊時期的創作，首次在公開場合演繹。天氣點啊？thank之後又回復四子合體演出，有感性的「幸福之歌」，充滿動感的《龍珠二世》和《愛情當入樽》，他們唱《叮噹》時更走到台下和觀眾握手合照，接着四人各自說了一段非常感性的內心話，最後以一曲《我們》為全晚演出畫上完美句號。

顏米羔在特設的燈光效果下先唱出《你的答案》、《娛樂人生》、《我的歌》。(公關提供)

thank之後又回復四子合體演出，有感性的「幸福之歌」。(公關提供)

在接受媒體訪問時甘永傑說：「我13、4 歲嗰陣已經認識阿Sa ，佢係我同學個朋友嘅同學，我返嚟參加《新秀》時，佢畀咗好多意見我，同埋其實我冇近視，都係佢叫我戴眼鏡畀啲造型大家睇，多謝佢為我改機票，其實佢今晚要飛，但怕個騷睇得夜，又唔想咁趕，所以索性改第日嘅早機走。仲有要多謝丁生（丁子高），係佢逼我參加《中2》比賽，否則我都唔會有機會做到呢個 show。」

甘永傑13、4 歲嗰陣已經認識阿Sa。(公關提供)

原來係丁子高逼甘永傑參加比賽。(公關提供)

梁浩然表示和譚俊彥一齊成長，一起度過人生高山低谷，他說：「我見證佢攞視帝，今晚我開騷佢梗係要嚟捧場。」劉威煌希望可以再開Part 2 ：「今次音樂會和一班兄弟玩，所以玩得特別開心，至於可會集合更多人齊開騷？」威煌笑言：「咁大家係個騷講嘢都講半日，唱歌都要唱8個鐘。」米羔則說：「今晚我們玩得開心，觀眾看得開心，真的很多謝大家入場對我們的支持。」

梁浩然表示和譚俊彥一齊成長，一起度過人生高山低谷。(公關提供)