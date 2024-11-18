方力申曾炮轟泳總制度不公　天才小泳手50米自由式破紀錄：爭氣了

前港隊游泳代表方力申，退役投身娛樂圈多年，不過一直致力推動游泳，6年前開設游泳學校培育新秀。今年中方力申發千字文炮轟泳總制度不公，引發全城關注。近日小方在社交網交代小泳手事宜最新動向，更分享破紀錄好消息。



方力申退役多年，依然享受游泳樂趣。（資料圖片）

方力申在Instagram發出一篇近千字長文還擊泳總，更表示：「我真的怒了」。（IG）

中國香港游泳總會7月5日發聲明回應稱「不存在打壓任何一個屬會的說法」。（中國香港游泳總會網頁）

方力申今年中提及旗下泳會一名表現優異的9歲男童，因「泳會級別不夠高」而未能參加今年2月舉行的分齡錦標賽，中國香港游泳總會發聲明回應稱「不存在打壓任何一個屬會的說法」，令方力申千字長文還擊：「我真的怒了」。當時受訪時小方被問到希望透過這個會議表達：「我希望為咗培育更多游泳上面嘅人才，小朋友嘅發展，最希望嘅就係年輕人應該成績達標就可以去參加錦標賽，唔應該係因為佢哋嘅屬會嘅級別而抹煞佢哋參賽嘅權利。」

方力申感謝社會各界關注泳總制度問題。（張祖銘攝）

方力申持續為游泳培育新秀。（IG：@alexfongliksun）

小方11月18日在IG交代新進展：「感激大眾一直關注我們泳會小泳手事件，我向大家報告一下：前天和昨天他以個人名義身份參加了長池分齢錦標賽，一共游了四個項，全部都打破自己個人最佳成績，其中一項50米自由泳更獲得銅牌，其餘三項分別是兩個第5，一個第9名，恭喜恭喜，這次真的夠爭氣了。」

方力申旗下小泳手參加長池分齡賽 破個人最佳成績 50米自由泳摘銅。（IG：@alexfongliksun）

小方又重提去信泳總一事：「高手雲集，希望你遇強越強，這就是今年一月份我去信泳總的原因，要讓成績達到標準的運動員，以游泳時間來達標，而不是用他們所屬泳會的級別來作指標。我期望接下來一連串的優化總會制度，最終得益者會是運動員本身，讓他們能夠找到合適自己的教練和環境訓練。我們香港難得有一個土生土長的何詩蓓，這絕對是我們的福氣，我們的光榮，希望我們會有更多為港爭光的精英，大家一齊努力，為培育香港另一位奧運游泳奬牌選手加油。」