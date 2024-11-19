TVB台慶2024｜嚴選57年以來十大神劇　《尋秦記》只能屈居第二

《萬千星輝賀台慶2024》今晚舉行，今年已經是TVB開台57年，拍下無數劇集，當中肯定有高有低，而被封為「神劇」的也有不少數。所謂「神劇」，顧名思義就是指經典中的經典，達到神的境界。以下將會為TVB的「神劇」作一個排行榜，看看大家的心水是否如以下一樣，還是另有看法呢？

第十位－《溏心風暴》

《溏心風暴》在2007年首播第一輯，監製劉家豪，四位長老李司棋、夏雨、米雪及關菊英帶著一班等待上位的後生仔陳豪、黃宗澤、林峯、鍾嘉欣、楊怡等等，當年收視最高去到48點，年尾頒獎禮橫掃六大獎項，包括最佳劇集、最佳男、女主角、我最喜愛的電視男、女角色和最佳男配角。

此劇除了李司棋爆出多段金句，例如：「呢度唔係法庭，唔需要證據，我對眼就係證據」、「邊個係人，邊個係鬼，我睇得出」和「未登天子位，先置殺人刀」等等，亦將家庭爭產案成為一個劇集指標，開始著重這個主題，繼而衍生出第二輯和第三輯，影響相當之大。

當年《溏心風暴》大細契嗌交真係好好睇﹗（網上圖片）

第九位－《蓋世豪俠》

1989年的《蓋世豪俠》，也是由劉家豪監製，此劇亦是周星馳的成名作，因為他將其特色的「無厘頭」文化帶入劇中，不用多說也知道這個創新是何其重要，在星爺往後的電影中也常常看見這種形式的表達，成為香港一個深刻的印記。

在《蓋世豪俠》星爺的口頭禪也是對香港人影響很深，因為傳頌性實在太高，現在可能也有不少人會跟著說，例如：「坐低飲杯茶，食個包」、「你講嘢呀?」和「斷估冇辛苦」等等。

《蓋世豪俠》是周星馳的成名作。(網上圖片)

第八位－《巾幗梟雄》

一套劇要做「神劇」有很多元素，收視好、獎項多、金句深刻雖然不是必然的指標，不過也有一定的指標性。2009年的《巾幗梟雄》，最高收視有47點，在頒獎禮共獲得6個獎，分別是最佳男女主角、最佳女配角、我最喜愛的電視男角色、最佳劇集及飛躍進步男藝人獎。

金句更加不用說，「人生有幾多個十年？」個個都識講，這套劇其實跟《溏心風暴》差不多，也是拍了多輯，剛剛更上了第四輯。但它的特別之處是將黎耀祥一手捧起，由一個只搭廠巴返公司的配角，變成一個揸法拉利的有錢人，證明了TVB高層點石成金的能力。

2009年的《巾幗梟雄》，故事背景大約是清末咸豐末年至同治初年，但竟然出高樓大廈，而且TVB仲拎嚟做劇照。（劇照）

第七位－《天與地》

有一些劇集，收視和獎項都未必多，但見證著一個時代的變化，大家都覺得有共鳴，因而成為經典。2011年的《天與地》正正是例子，當年收視最高只有34點，在頒獎禮上只獲得最佳劇集一獎，不過卻是首次以全民投票方式選出的最佳劇集。

劇集甚得香港人共鳴，尤其是年輕人，因為涉及很多對香港社會現狀的不滿，一眾網民高呼「神劇」，「the city is dying」更成為經典金句。

《天與地》現時睇番百分百是神劇，但當年視帝視后均與該劇無緣。（劇照）

第六位－《流氓大亨》

1986年的《流氓大亨》，是萬梓良在過檔TVB後的成名作，由邱家雄監製，講一個基層出生的警察，與自己失散多兄的富家親兄弟的恩怨情仇。

除了萬梓良和吳啟華飾演兄弟之外，還有鄭裕玲和劉嘉玲，此套劇所「神」之處主要就是萬子的演技，奠定自己的無綫一哥地位。而一幕經典更在電影《喜劇之王》中被翻拍，就是萬子在醫院對住鄭裕玲做戲，七情上面的他甚至連口水鼻涕都流晒出來，認真好戲！

《流氓大亨》：萬梓良跟鄭裕玲主演的經典劇集。（Youtube影片截圖）

第五位－《新紮師兄》

1984年的《新紮師兄》，由招振強監製，講影響力真的很大，當年劇集有接近50點的平均收視，而根據當年的數字，投考警察的人數立即大增，很多人受到劇集的影響而投身警隊，以劇集去影響社會，怎能不算「神劇」？

初初第一輯由梁朝偉、張曼玉、劉青雲和劉嘉玲等主演，四位現在都已經貴為影帝、影后級人馬，實力十分強勁。而之後的第二和第三輯，周潤發、戚美珍、曾華倩、任達華、鄧萃雯和邱淑貞等猛人加入，第二輯更有發哥任達華戚美珍三角戀，以現在來看實在，這個卡士也是「神」般的存在。

梁朝偉在《新紮師兄》中飾演杰佬，至今仍為人津津樂道。（網上截圖）

第四位－《上海灘》

「浪奔，浪流，萬里滔滔江水永不休。」這句人人都會識唱的歌詞，就是源自於1980年的，由招振強監製，這套劇當年的「神」之處，因為影響力不單止在香港，而是令到全中國人為之瘋狂，拍攝景點成為潮拜聖地，許文強的白色圍巾和馮程程的麻花辮更為一時潮流。

除此之外，之後亦有再拍續集、新傳和電影等等，不過都無法取替此劇的經典。在1990年，香港評選上世紀80年代的十大電視劇集，《上海灘》力壓多套經典劇成為第一，當中更有《流氓大亨》。

周潤發版《上海灘》至今仍令大家難以忘記。（網上圖片）

第三位－《創世紀》

在1999年，《創世紀》連埋第二集總共有106集，不過當年的收視並不好，整年也上不到頭十位（第一是《狀王宋世傑2》平均32點最高42，第十是《千里姻緣兜錯圈》，平均30最高36），不過奇在2006年中國的湖南衛視重播此劇，竟然有4.63%收視（中國來說已經很高），亦是時段全國收視率第一。

它的經典之處在於前瞻性，除了「無煙城」外，劇中的一些金句放在現今卻令人十分唏噓，最為人感嘆的是：「為什麼他們要用一輩子的時間去供一間房子呢？因為是那些有錢人在耍他們！越有錢的就越玩的起！這個世界公平嗎？這個世界公平嗎？！」

陳錦鴻與羅嘉良在《創世紀》中合作。(劇集截圖)

第二位－《尋秦記》

第二位是《尋秦記》，在2000年雖然收視輸給了《小寶與康熙》，只排在第二，但它的傳頌性卻被《小》更高。除了是古天樂最後一部在TVB的劇集之外，它可以說是穿越劇的始祖，而且由於是根據黃易的同名經典小說去拍（雖然劇情大有改動），所以劇情十分有歷史根據，布局也相當之好。

而最緊要是古天樂將「項少龍」這個角色演得入形入格，以現代人的思想進入古代，比原著小說更多搞笑位。現在大陸亦決定翻拍《尋秦記》，古天樂亦已開拍電影版，大家都期待它上映。

TVB 2001年推出《尋秦記》大受歡迎，穿越題材吸引不少觀眾追看，當年收視同口碑都叫好叫座，男主角古天樂更因該劇奪得「最佳男主角」的殊榮。

第一位－《大時代》

第一位的《大時代》，當年是1992年無綫電視25週年的台慶劇，監製韋家輝，講述香港的股市，亦出現了「大奇跡日」、「丁蟹效應」等等形容股市狀況的詞語。除了鄭少秋、劉青雲、藍潔瑛、周慧敏、郭藹明和邵仲衡幾位主角，其他個個演員都演得十分有戲，令到此劇並不只有股市題材。

他們能夠展現出來的是人性，一個人對一種事的迷惑和困擾，令其不能自拔，裡面每一個人物都有著自己都故事，當然演員能夠演出來，劇本也是寫得到位。其實當年《大時代》收視只是一般，不過一套「神劇」，在於他的流傳度有多高，相信《大時代》在香港也算首屈一指。