蒙嘉慧直指欣賞保錡無藝人包袱：係一個藝人同小朋友界別中間

ViuTV全新節目《呢度住吓 嗰度住吓》由蒙嘉慧（Yoyo）帶著吳保錡（保錡）及新朋友陳海寧（Isabella）到福岡探索，二人會跟著蒙嘉慧的腳印，感受 Yoyo 眼中福岡最宜居、最自在的生活模式，體驗令人夢寐以求「呢度住吓、嗰度住吓」的逍遙境界。節目播出後保錡言行備受批評，身為前輩的YOYO在節目中直指欣賞保錡無藝人包袱。



蒙嘉慧欣賞保錡好願意表達自己唔好嘅一面

今晚（18日）播出的第11集，拍攝當日是保錡留在福岡的最後一天，Yoyo和Isabella藉此對保錡說了一番心底話，Yoyo欣賞保錡無藝人包袱：「佢係一個藝人同小朋友界別中間，我覺得佢未融合到㗎，仲有進步嘅空間，但我又覺得好過癮。第一日開頭覺得佢有啲粗魯喎，但你問我，我自己都唔係好溫柔啦，你話咩人地啫！佢好願意表達自己唔好嘅一面，好多時無將artists身份擺出嚟，但社會責任上，應該有啲榜樣要做，而佢又真係做緊，比如佢搞跑會，希望每一個人都會健康。」

Yoyo蒙嘉慧和Isabella對保錡說了一番心底話

蒙嘉慧Yoyo欣賞保錡無藝人包袱

Isabella則分享自己已經兩年無同保錡共事：「我覺得依兩年大家都大個咗好多，但某程度上有啲核心價值，大家都有一齊進步緊，我好開心見到保錡依家咁樣。」Yoyo笑言：「好老懷安慰？」Isabella答：「咁又唔係，佢老啲。」本集主要講述一向有跑步習慣的保錡，率領Yoyo和Isabella跑出國際，三人前往福岡大濠公園，聯同跑會Fukuoka Yuru Run一齊跑步，保錡更邀請當地跑友一齊講「笑一個！」，場面有趣。

保錡邀請當地跑友一齊講「笑一個！」

Isabella分享自己同保錡依兩年大家都大個咗好多

同跑會Fukuoka Yuru Run一齊跑步