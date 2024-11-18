試當真黑白大廚泰妹煮到著火變《焚城》　Yanny冷靜救火獲激讚

陳穎欣（Yanny）日前上陣為試當真四周年直播節目《黑白大廚現場版》進行拍攝，後段她與楊雅文（泰妹）、倪安慈（阿慈）、陳苡臻（Jessica）爭奪主廚之位，期間泰妹在烹煮時突然起火，一秒令廚房變《焚城》現場！00後泰妹立即嚇得驚惶失措，而此時身旁的Yanny卻表現得超乎冷靜，又主動用鑊蓋撲火，獲網民讚賞為「世一」。



試當真日前舉行《黑白大廚現場版》，尾段由泰妹、Jessica、阿慈與Yanny競逐最強主廚寶座。（YouTube：試當真Trial & Error）

《黑白大廚現場版》比賽進入末段時，泰妹因為煮完之後未熄火，令她的鑊突然起火，而且火勢很猛烈，泰妹未及作出反應，只馬上把餸帶拎走，而身旁的Yanny立即示意泰妹行開免得受傷，然後她反而將鑊蓋蓋在火種上，其間於《焚城》飾演消防員的林家熙（Locker）試圖將水淋在火種上，Yanny即喝止對方，怕淋水令火勢更猛。幸好此時岺珈其用滅火氈蓋住火種，Yanny與岺珈其成功將火撲熄，之後工作人員再用滅火筒救火，有驚無險。

Yanny第一個反應是叫泰妹行開，怕她受傷，然後她冷靜救火。（YouTube：試當真Trial & Error）

火勢非常猛烈，觀眾很擔心Yanny會受傷！（YouTube：試當真Trial & Error）

於《焚城》飾演消防員的Locker竟用樽裝水救火，被Yanny喝止。（YouTube：試當真Trial & Error）

過程中，Yanny表現冷靜且極具智慧，被網民瘋狂稱讚「真女神」，有網民大讚她在危急中仍然保持冷靜，「真心Yanny昨晚好有型，嗰種冷靜，嗰種處變不驚⋯Yanny 世一！」、「本身Yan b已經120分，而家200分啦！」、「Yanny勁勇勁溫柔。」、「直接衝上去救火咁勇真係Respect」，亦有網民重提試當真舊片，指她是《滅火紅心》女主角，亦有網民將Yanny的照片與電影《焚城》砌合成圖，大讚Yanny英勇救火行為。

Yanny冷靜及英勇救火的表現獲網民激讚是女神。（YouTube：試當真Trial & Error）

岑珈其用滅火氈蓋住火種。（YouTube：試當真Trial & Error）

而雖然是泰妹的爐具起火，但因為她已即時把參賽食品帶離，所以冇事，但Yanny的餸菜卻因被滅火筒噴過，因而不能食用。儘管如此，救完火後Yanny立即積極搵方法重新再煮，未有放棄，網民都覺得Yanny很有體育精神。主持一度詢問是否要取消Yanny資格，不過導演決定酌情處理，讓她再煮。

泰妹對意外都相當內疚，亦嚇到喊。（YouTube：試當真Trial & Error）

網民將Yanny救火的畫面Key成《焚成》海報。（YouTube：試當真Trial & Error）

影片中所見Yanny與火種很接近，網民擔心她受傷，Yanny事後報平安，並說：「多謝大家讚我好型 我都話我係型㗎啦 依家睇到啦！lol 不過大家可以放心 我並唔係咁勇猛嘅人 我純粹覺得小事好易handle 想當年我阿媽都係一個煲蓋冚咗煲火😂 我係絕對唔會罔顧安全用自己身體去撲火㗎 大家唔使擔心」

Yanny的菜式因泰妹引發的火燭而不能食用，但她未有放棄，導演酌情處理讓她再煮，她亦不負眾望奪得第一。（YouTube：試當真Trial & Error）

Yanny短時間內經歷起火、救火、陷DQ邊緣、再煮、奪冠，心情非常複雜，更當場哭了。（YouTube：試當真Trial & Error）