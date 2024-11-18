楊茜堯「仇人」曬二人合照引熱議　曾騙太太而我不知三上悠亞是誰

TVB台慶劇《黑色月光》劇情愈來愈入肉，看到觀眾非常肉緊，大家都想知道楊茜堯下一步的復仇計劃是什麼，成功掀起追劇潮。楊茜堯視后級的演技更備受讚賞，獲網民推舉為今年「最佳女主角」的大熱人選。劇中，楊茜堯為復仇去親近每一個害過她的人，而現實中，楊茜堯竟也為了宣傳劇集，與仇人合照？

楊茜堯飾余滿月，劇中展開一連串復仇計劃。（《黑色月光》劇照）

楊茜堯劇中大曬視后級演技。（《黑色月光》劇集截圖）

至於這位「仇人」是誰？其實只是在《黑色月光》中飾演飾演莫Sir的林景程，劇中林景程因貪圖金錢利益而壞事做盡，將楊茜堯和黃翠如推落山邊，後來楊茜堯以匿名電郵向莫Sir兒子何廣沛報料揭發父親的黑材料，最後林景程準備潛逃間被車撞到，當場遭輾斃。而繼上年台慶劇《新聞女王》憑「中槍梁Sir」一角彈出後，今次林景程飾演的林Sir，再度憑出色演技獲得認同。

林景程飾演的莫sir，是楊茜堯其中一個復仇對象。（《黑色月光》劇集截圖）

林景程其中一場戲穿過家中屏風步向何廣沛時，在一秒內瞬間由「勁陰森」變成「懶慈祥」，獲讚有戲味。（《黑色月光》劇照）

日前，林景程在社交平台曬出與楊茜堯的合照，原來今次是二人《On Call 36小時》後再合作，他寫道：「Moon姐與莫叔。究竟係oncall醫生既（嘅）舊同事，還是仇人見面各懷鬼胎既（嘅）笑容」，貼文一出隨即引來網民留言：「Moon姐這笑容，不寒而慄」、「莫sir你背脊後面，有無被moon姐插住把刀」，看來大家都看得非常入戲。此外也有人盛讚林景程：「做得好好，夠衰」。

最後慘死。（《黑色月光》劇照）

林景程曬與楊茜堯合照。（小紅書）

除了幕前好戲外，林景程生活上都非常好戲，早前日本女優三上悠亞來港，他曾在社交平台分享被老婆問：「知唔知佢（三上悠亞）係邊個」的經過，言語間見到林景程回答得非常小心，為了「生存」，將那份扮無知演繹得淋漓盡致，就連向來被讚好戲的他，都直言：「呢場戲好難做」，絕對是演技大考驗。

林景程自爆被老婆問識唔識三上悠亞，考起演技。（IG@lamkingching）

三上悠亞是不少男士心目中的女神。（IG@yua_mikami）

林景程寫道：「三上悠亞訪港，我老婆指住佢張相問我，知唔知佢係邊個，我定左格一秒。#我好冷靜咁望一望張相 #心裡邊同自己講 #一定要慢慢答 #眼神唔可以慌 #於是我皺一皺眉 #皺眉可以令對眼細少少 #咁就有效減低眼神既驚慌 #調整好心情之後 #暗暗吸左一口氣 #然後我話我唔識 #冇見過 #係咪新演員？#完全冇印象 #好生面口」

林景程續指「呢場戲好難做」，角色心態好複雜：「#總之捉住一點 #蛇咬都話唔識 #不認老師系列 #演技實踐系列 #最後過唔過到關？#下次再傾 #而家唔得閒 #仲有一大堆玻璃未跪。」求生意志超強！

林景程被太太問題嚇窒。