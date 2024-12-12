獨家｜78歲秦煌手腳乏力月內兩次跌倒入院　醫生檢查心臟出現問題

現年78歲的「金牌綠葉」秦煌晚年行動不便獨居無依，今年3月在酒店房間跌倒入院，幸因禍得福，獲社福機構安排入住護老院，給予每月$11,000住院生活津貼，另有$4,000綜援，生活總算安頓下來。不過，日前《香港01》收到消息，秦煌在護老院再次遇意外跌倒，傷及左邊盤骨，頭部亦帶傷，致無法站立要一直臥床。記者聯絡上秦煌，原來他一個月內兩度入院，先整傷頭頂縫四針，之後再在廁所因手腳乏力成個人撻落地，住院接近兩星期，先後轉過四間醫院，他無奈稱：「痛到我死，唉，以為斷咗條腰骨，斷咗就拜拜嘞！」

秦煌約半個月前因為在廁所因手腳乏力，唔小心跌低動彈不得，被送入院。（陳順禎 攝）

秦煌近月兩度入院，頭部仍貼着沙布。（相片由讀者提供）

秦煌最近先後入過四間醫院。（網上圖片）

雙腿發黑 腳踝要用紗布包裹

現在已出院回護老院休養的秦煌，坐在輪椅上接受訪問，大病初癒的他精神有點憔悴，頭一直垂下看來很攰，而他的雙腿腫到發黑，兩邊腳踝都需要包住紗布，健康情況令人憂心。談到意外發生經過，秦煌聲線柔弱謂：「唉，講起上嚟，本來冇事，慣咗入去廁所，去咗兩三次都好熟，一坐低可以大便。但嗰日可能我急得滯手力唔夠，唔夠力就跌咗落地下，坐喺馬桶個邊，痛到我死，唉，我以為斷咗添，嗰條腰骨，原來冇斷到，唔係腰骨嚟，嗰條脊骨傷咗。我醫咗十日八日好番，冇斷到，斷咗就拜拜嘞。」而頭部的傷勢，則是另一次意外，他表示心落床時不小心踩到膠袋，仆倒牆角邊，需要入院縫四針，現在已康復得七七八八。

秦煌獲安排轉大房，有獨立私人空間。（陳順禎 攝）

秦煌現在很容易攰。（陳順禎 攝）

否認患糖尿病

而一直難以根治的腳患，他稱自己沒有患糖尿病，應該是身體內部機能問題，與皮膚病有關，他說：「隻腳好返架嘞，呢兩日有個窿仔（傷口），有水流出嚟，姑娘同我紮住佢，但好返嘞，聽日同我拆咗佢。有個叫李姑娘成日（目及）住我對腳，同我醫到好為止，好叻，反而唔係好著跡對腳嘅事，最緊要屁股啲傷勢。早一個月前，醫生拆咗我隻腳崩帶乾晒，佢話好事，以後唔使紮，如果你濕，搽咗啲藥水會化開。」

秦煌否認患糖尿病，稱是皮膚問題。（陳順禎 攝）

積極治療 有信心康復

秦煌表示住院期間，醫生檢查後發現他心臟有事，但他不太相信，突然變「老頑童」抬起頭大笑三聲：「其實我今年已經78歲，我就好信我哋屋企啲人呢，個個都好長命，哈哈哈，咁事實都係咁囉，成日都話我腰骨有事、心臟有事，冇事，有事我都唔會去醫，有好多嘢自動會好，有時見到隻狗冇咗隻腳，死梗架啦，但整吓整吓佢跑到。」

秦煌確是一位生命鬥士，意外發生前一直積極治療，按照吩咐控制飲食、還有做復康運動，一度無需靠輪椅自己行路。問到今次有沒有信心康復？他說：「有信心，但好唔好番唔知，因為啲醫生好執著，又話你呢度又話你嗰度，可能係，但我咁嘅年紀都唔理咁多。」他自言無懼死亡：「唔怕，我絕對唔怕，我有信心捱過80年代（歲），捱過80年代（歲）就到90年代（歲）啦，希望啦！」

秦煌個性樂天，有信心戰勝病魔。（陳順禎 攝）

秦煌拍超過一百部劇集，在《阿Sir早晨》秦煌飾演呂校長。（截圖）

2020年秦煌往電視城出席《踩過界II》記者會在電視城門外暈眩跌倒，導致右手骨折，由4名保安人員扶上輪椅送院。（資料圖片）