「東張女神」梁敏巧爆同Babyface「拍拖」：朋友已經叫我做Baby嫂

《萬千星輝賀台慶2024》將於明晚播出，一眾藝人日前（18/11）齊集將軍澳TVB電視城為台慶節目採排。「東張女神」梁敏巧接受《香港01》時「賣關子」，表示當晚會有爆炸性和令網民好有興趣的演出！她說：「超級大陣仗，仲有埋道具！仲有肢體接觸。」

「東張女神」梁敏巧因訪問Babyface而與他結緣。（《東張西望》截圖）

「東張女神」梁敏巧因訪問Babyface而與他結緣。（《東張西望》截圖）

問起與「Babyface」的感情進展，她說：「而家啲相熟朋友已經叫我做Baby嫂，哈哈哈。我諗每一次見到朋友，朋友都會問我，我都會話：『差唔多一個月就會拍拖。』而家未係。（咁而家係咪？）可以某啲人想像會係啦。」對稱號有什麼睇法？她也回答：「朋友開心我就開心。」

Babyface示意圖。（資料圖片）

王祖藍cosplay Babyface（資料圖片）

「東張女神」梁敏巧（資料圖片）

梁敏巧又會不會接受「Babyface」的追求？她就答得相當「TVB」：「事業為重啦，努力向上。」她也大讚為「Babyface」的進步而開心！她說：「見到佢一個月以嚟進步，我見佢又染髮仲唱埋歌添，都，係囉，加油！一個男人為我做呢啲嘢，都的確係（感動）。因為我第一次的確畀咗佢，第一次有人為我作首歌。雖然係佢，但都係第一次。」會不會有更多第一次？她又用「TVB式」回答：」現階段都係事業為重啦，哈哈哈。」

「東張女神」梁敏巧爆同Babyface「拍拖」（資料圖片）

（資料圖片）

問到梁敏巧覺得「Babyface」有什麼改進空間，是不是身高？她就回答：「嗱，我歷任男朋友都唔係高過我，我體重嘅話，我鍾意有肉地嘅男仔，我覺得好有安全感。」