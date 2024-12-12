獨家｜秦煌獲準視后出錢醫嚴重腳患　與子女關係修補：係福份

秦煌一個月內兩度跌倒入院，先整傷頭部縫四針，之後再在廁所跌親，致左邊盤骨位受傷，先後轉過四間醫院，他直言好唔習慣：「間醫院質素就差啲，但都唔好講呢啲嘞，唔好唱人哋，我去勻咁多間醫院，一係話你乜，一係話你物，一係話你腰骨，一係話你心臟。同埋好多都係咁，你冇人喺度佢就對我好差，可能政府嘢，冇所謂嘅。」

秦煌最近消瘦不少，人亦很易攰。（陳順禎 攝）

回到護老院，秦煌自言終於「有覺好瞓」，一開聲有人幫忙，每隔兩天就可以洗澡。雖然秦煌於去年8月正式離巢，結束與TVB 44年的賓主關係。但從影數十年，秦煌憑肥胖可愛的形象深入民心，最近TVB深宵重播《鹿鼎記》也可以看到他飾演的茅十八，與初出道的梁朝偉飾演的韋小寶生鬼表現，在護老院秦煌遇上很多愛戴他的影迷，除得到護老院老闆特別關顧，將他由布簾分隔的大房「升呢」搬到獨立房間，還有院友為他裝飾房間，在牆上貼出多張他的照片，當中包括《射鵰英雄傳》經典角色「周伯通」。

最近TVB深宵重播《鹿鼎記》。（電視截圖）

秦煌飾演茅十八，與韋小寶（梁朝偉 飾）有好多對手戲。（電視截圖）

秦煌飾演茅十八，與韋小寶（梁朝偉 飾）有好多對手戲，仲有好戲之人劉兆銘。（電視截圖）

秦煌表示護老院老闆也是他的影迷，獲「升級」安排住獨立大房。（陳順禎 攝）

牆上仲有好多秦煌嘅照片。（陳順禎 攝）

當中有秦煌經典角色「周伯通）。（陳順禎 攝）

不過，令秦煌最開心，相信是子女經常探望，他笑笑口說：「啱啱嚟過，條褲都係新買。」他自言與能子女修補關係亦算是一種福份，「福份有就有，冇就冇。我之前對待佢哋就唔係話....有少少錯誤，因為我唔係嗰種人，啲仔女要食幾多碗飯先至得呀，冇執著呢啲嘢。」秦煌與分居多年太太莫佩雯育有3女1子，他曾以為照顧到屋企物質方面便足夠，跟子女關係疏離，莫佩雯6次提出離婚均遭拒，而莫則於2017年逝世。

秦煌與分居多年太太莫佩雯育有3女1子。（網上圖片）

年前秦煌曾賣3層樓套現及耗盡300萬現金幫大女還債，至今大女仍音訊全無，但他表示不會後悔。至於比他細30年的內地情人Mary亦甚少聯絡，他說：「我冇心情，今年78歲仲邊有心情，落嚟探我？貴嘛，兩個人佢同個女，一萬蚊有多......我依生活環境咁樣，要做返依家啲嘢。」

秦煌自言仔女時常探望，算是一種福份。（陳順禎 攝）

林偉每有空便會探望秦煌。（小紅書圖片）

秦煌曾在酒店跌倒，得林偉送入院。（影片截圖）

秦煌透露得到陳煒幫助，安排按摩師上門為他按腳消腫。（資料圖片）

秦煌透露得到陳煒幫助，安排按摩師上門為他按腳消腫。（IG@alicechanwai）

陳煒當年加入TVB後拍攝第一部劇集《法網狙擊》而與秦煌結緣。（視覺中國）

秦煌在2016年的《萬千星輝頒獎典禮》上奪得「專業演員大獎」。（視覺中國）

至於娛樂圈中朋友，除了曾經幫忙送他入院的林偉，還有剛加入TVB拍攝第一部劇集《法網狙擊》而與秦煌結緣的陳煒，慷慨出錢安排按摩師每周上門，及醫治腳患，他說：「我睇病啲錢佢俾，傷腳呢啲，佢俾錢梗係私家啦。」問到二人怎樣結緣？他續說：「佢（陳煒）嚟到先同我講，佢第一次拍電視劇做我個女，係咁多。佢生活環境又唔錯，好似有兩間醫務所。」

秦煌在1983年在《射雕英雄傳》中飾演「周伯通」最經典，並與翁美玲合作。（電視截圖）

秦煌在1983年在《射雕英雄傳》中飾演「周伯通」最經典。 （電視截圖）

2003年秦煌跟宣萱、陳秀珠拍劇集《戇夫成龍》。（電視截圖）

跟當年小生苖僑偉拍《播音人》。（電視截圖）

秦煌在2019年參與葉念琛執導電影《我的情敵女婿》，與劉嘉玲、劉江合作。（網上圖片）

2020年秦煌往電視城出席《踩過界II》記者會在電視城門外暈眩跌倒，導致右手骨折，由4名保安人員扶上輪椅送院。（資料圖片）