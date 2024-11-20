黑色月光劇透第17集｜林夏薇成功呃間公司返嚟　竟然係用呢招？

《黑色月光》劇情劇透 第17集

《黑色月光》第17集劇情講到，昊天（郭鋒飾）揭破建堃跟世祺（張頴康飾）等人合謀對付他，怒不可遏。滿月（楊茜堯飾）收到消息指美寶（莊易羚飾）被昊天捉走，找成風（王浩信飾）共襄對策，想查出昊天正在哪間醫院，卻一時未有所獲。

楊茜堯收到消息指莊易羚被郭鋒捉走。(影片截圖)

楊茜堯找王浩信共襄對策。(影片截圖)

美寶獲釋回來，未被抽取骨髓。王卓代主席慧雲（林夏薇飾）召開記招，稱昊天病重入院後將公司暫託其打理，及後還在董事會上安排眾人即席與昊天視像通話。但原來這通視像通話被慧雲做了手腳，行用AI技術安排了人假扮昊天。

王卓代主席慧雲（林夏薇飾）召開記招，稱昊天病重入院後將公司暫託其打理。(影片截圖)

原來這通視像通話被慧雲做了手腳，行用AI技術安排了人假扮昊天。(影片截圖)

原來這通視像通話被慧雲做了手腳，行用AI技術安排了人假扮昊天。(影片截圖)

滿月認為一定要先找到昊天，最後她成功進入醫院並找到昊天，卻發現昊天中風，無法帶他離開。慧雲立即加強保安，並表示要得到王卓就要在昊天死前得知其保險箱密碼。慧雲想逼昊天說出保險箱密碼，再將昊天的遺囑毀掉，卻得悉昊天已被人偷偷帶走。

滿月認為一定要先找到昊天，最後她成功進入醫院並找到昊天。(影片截圖)

慧雲想逼昊天說出保險箱密碼，再將昊天的遺囑毀掉，卻得悉昊天已被人偷偷帶走。(影片截圖)

慧雲想逼昊天說出保險箱密碼，再將昊天的遺囑毀掉，卻得悉昊天已被人偷偷帶走。(影片截圖)

慧雲想逼昊天說出保險箱密碼，再將昊天的遺囑毀掉，卻得悉昊天已被人偷偷帶走。(影片截圖)

《黑色月光》｜劇情大綱

余滿月（楊茜堯飾）表面光彩奪目，十分自信，擅長應對各種危機的公關專家，然而，她的內心卻隱藏著一段痛苦的過去。18年前，原本是一個幸福的家庭，三姐妹余漫星（楊卓娜飾）、滿月（楊茜堯飾）和曦晨（黃翠如飾）快樂地生活著。但是，當時仍在學生時代的滿月和曦晨遭遇了一場悲劇。余滿月被富三代蔣基俊（馬志威飾）下藥侵犯，而她的妹妹曦晨（黃翠如飾）也遭到了鄺永源的侵犯。蔣哲賢為了保護自己的兒子蔣基俊，暗中收買人隱瞞真相，並在當晚將兩姐妹推下山，還反過來冤枉余爸坐牢。父母遭害、妹妹殘廢、姐姐疏離，這段痛苦的經歷讓滿月發誓要報仇。之後，她忍辱負重了18年，最終在上流社會中崛起，成為炙手可熱的危機公關。

港版《黑暗榮耀》。（TVB柒拾柒工作室-黑色月光版@Weibo）

港版《黑暗榮耀》。（TVB柒拾柒工作室-黑色月光版@Weibo）

黑色月光｜故事簡介

《黑色月光》女主角余滿月，人前光采亮麗，長袖善舞的危機公關，背後卻深沉孤獨，沒一點笑容。她的內心背負一段不想回憶的可怕過去。

《黑色月光》

十八年前，她與妹妹被迷暈帶到富豪淫亂派對，慘遭富三代蔣基俊施虐蹂躪，連番輪姦。她與家人報警以求公義，可是基俊的富商父親蔣哲賢為保兒子，用盡方法毀滅證據，暴打恐嚇噤聲，最後父母更受害命喪，妹妹因重創變成殘廢、姐姐漫星疏遠離棄。

接連的打擊，她試過尋死，但死不得，她在黑色月光下立誓報仇，所有傷害過她一家的惡人，都要得到惡報！

《黑色月光》 片尾曲《黯月》 由戴祖儀主唱，江暉作曲、編曲、監製，丁悅填詞。