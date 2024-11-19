TVB台慶2024｜冼靖峰同亞超成員再次合體跳主題曲　勾回憶同熱血

無綫電視今晚（19日）即將舉行《萬千星輝賀台慶2024》，昨日（18日）全台藝員齊集TVB為台慶節目進行彩排。冼靖峰（Archie）接受《香港01》訪問時透露今晚將會有幾部分都有他的出現，唱歌及跳舞都會有他的身影。

冼靖峰（Archie）接受《香港01》訪問時透露今晚將會有幾部分都有他的出現，唱歌及跳舞都會有他的身影。（胡凱欣 攝)

已經彩排完的他就表示今次將會與香港成員及《亞洲超星團》的成員一起跳《Shining》。（胡凱欣 攝)

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其中一部分跳舞就是與《亞洲超星團》的學員一起跳《Shining》，很久沒跳《Shining》的他表示沒太大難度：「因為首歌真係跳咗好多次，好多都係肌肉記憶，埋到位就即刻嚟，啲力都係知道晒點發。但其實好開心，因為每次跳返呢隻歌都好有回憶！」他指每次跳《Shining》時，都有很多的回憶，回憶當時的熱血。

其中一部分跳舞就是與《亞洲超星團》的學員一起跳《Shining》。（胡凱欣 攝)

Archie認為自己有沒有進步就要由跳舞老師來定奪，老師亦有說他進步得快，但他心裡仍然覺得很害怕：「我覺得呢種驚係好㗎喎，因為我連唱歌都會驚。」唱歌是他「拿手好戲」，Archie被問到為什麼還會感到害怕，他指：「其實恐懼唔一定係因為嗰樣嘢係我長處定短處嘅，我覺得驚係源自於我個表現。」

Archie認為自己有沒有進步就要由跳舞老師來定奪。（胡凱欣 攝)

Archie透露今晚會表演日文歌曲，但唱哪一首就不肯透露，只說這首歌大家都有聽過。其實之前他曾表演過唱韓文歌曲，但事前他一句韓文都不懂，每一個字的發音都是死記硬背。今次要唱日文歌曲，他也是對日文一竅不通，同樣也是死記硬背：「可以聽吓唔同歌手點咬隻字，就會有idea。」

曾表演過唱韓文歌曲，但事前他一句韓文都不懂，每一個字的發音都是死記硬背。（胡凱欣 攝)

對於早前有傳「Loong9」內地成員會於今晚台慶合體，Archie就笑指「係咩？」（胡凱欣 攝)

對於早前有傳「Loong9」內地成員會於今晚台慶合體，Archie就笑指「係咩？」（胡凱欣 攝)

對於早前有傳「Loong9」內地成員會於今晚台慶合體，Archie就笑指「係咩？」，他解釋說：「當時喺我schedule，佢淨係寫咗Loong9表演呢幾隻字，咁我都唔知點樣，大家問我咩表演，我咪話做返Loong9表演。」原來只是一個美麗的誤會，Loong9內地成員根本沒有要到香港參加台慶。

Archie表示原來只是一個美麗的誤會，Loong9內地成員根本沒有要到香港參加台慶。（胡凱欣 攝)

已經彩排完的他就表示今次將會與香港成員及《亞洲超星團》的成員一起跳《Shining》：「我都有一絲嘅盼望係想佢哋落嚟。」