前TVB當家小生將重返娘家　罕與鬼后緋聞女友一齊亮相節目？

由梁思浩、黃紫恩（Jojo）及黃耀英（Darren）主持的TVB Plus（82台）靈異直播一小時節目《直播靈接觸》，事隔不到半年第二季即載譽歸來，每集都有各門各派玄學大師坐陣，跟觀眾互動解答靈異疑難，更會邀請有份量藝人亮相，分享他們的靈異經歷。

昨晚（18日）嘉賓是「泰國旅遊達人」胡慧冲。

今集繼續有「鬼后」關寶慧繼續坐鎮，節目一開始梁思浩猛透露將邀請的嘉賓時，不忘借關寶慧跟黃日華的緋聞開玩笑，他說︰「網民話事想請啲乜嘢嘉賓，例如你哋想見黃日華，我請佢上嚟，關寶慧好唔好呀。」身邊的關寶慧起先不懂反應，然後笑住反問︰「點解嘅？咁咪好囉。」梁思浩笑言黃日華是自己「阿哥」。據知思浩已請到《唐朝豪放女》夏文汐任嘉賓，即將登場。

節目一開始梁思浩便玩關寶慧及黃日華的緋聞。

現年63歲的黃日華曾為80年代「TVB五虎將」之一，備受力捧，拍過《射鵰英雄傳》、《義不容情》及《天龍八部》等多套經典劇集，至今依然深入民心。不過近年，黃日華明顯淡出幕前，反而多參與明星足球隊活動，在內地四出友賽，憑著昔日多個經典角色，至今在內地仍有著極高人氣。

黃日華當年是tvb五虎將之一。（視覺中國）

黃日華因演《射鵰英雄傳》而爆紅。（劇集海報）

而黃日華對上一次現身TVB要數到《萬千星輝頒獎典禮2022》擔任頒獎嘉賓，他當時表示相隔13年重返娘家感觸良多。但被問到有沒有機會再在電視螢光幕上出現時，黃日華就答道：「而家咪係囉，可能最後一次㗎喇，因為冇㗎喇，可能真係做咗四十幾年啦，以前咩角色都做過好多喇，同埋我哋嗰個年代好辛苦㗎，即係而家有能力可以唔使做住，就唔拍啦，享受下先啦，得閒打下機，得閒瞓下覺，得閒跑下步，得閒睇下電視！」

黃日華現在經常跟香港明星足球隊四處踢友賽 。（資料圖片/葉志明攝）

早兩年曾返娘家做頒獎嘉賓。（視頻截圖）

不過，大家可能又有機會再次在電視上見到黃日華，因梁思浩透露將邀請對方上《直播靈接觸》做嘉賓，若成事將會與緋聞女友關寶慧罕有一同亮相節目。去年內地驚傳黃日華向關寶慧求婚成功，當時黃日華開腔回應：「真的該說了，假的不提罷。」直接否認，又指傳聞爆出後都不好意思跟對方聯絡，所以如果能促成兩人同框，相信會引起話題。

去年內地驚傳黃日華向關寶慧求婚成功。（關寶慧微博照片）

此外，昨晚節目（18日）主題「旅遊鬼見聞」，嘉賓是「泰國旅遊達人」胡慧冲（Roger），Roger主持的《冲遊泰國》系列已拍到第10輯，宅男女神鄺玲玲，亦是由他一手發掘拍攝旅遊節目。

有「泰國通」之稱的他，盛讚泰國旅遊局積極推行「靈異經濟」，就如早前的萬聖節，旅遊局以泰國的鬼靈精作賣點，吸引大批遊客參觀。Roger自爆在泰國撞鬼經歷，他說︰「清邁一間Villa出名『猛』，四野都是草地田園，夜晚送 room service 酒店要三人出動壯膽。」有晚Roger見到有一黑影在窗外不遠處，意識到是女靈體。正打算舉起手機拍片時，對方露出凶惡的眼神後便忽然消失。Roger表示隨身會有一塊拉胡天神佛牌，每次入住酒店都會放在床頭保平安，必要時隨手就可以拎起佛牌唸經驅邪。

昨晚（18日）嘉賓是「泰國旅遊達人」胡慧冲。

昨晚（18日）嘉賓是「泰國旅遊達人」胡慧冲。

此外，Jojo在台灣拜訪一位師傅，聲稱可以請濟公附身，為善信看元辰宮，即各人在地府的居所，師傅又可以為善信改運氣。師傅批Jojo脾氣差，身體腸胃及胸較弱，好在比較刻苦耐勞，但卻儲不到錢，Jojo沮喪表示︰「我想歎世界唔想刻苦，我要做小公主，等我搵師傅搞下個元辰宮，唔使咁辛苦。」

Jojo到台灣採訪可請濟公附身的師傅。