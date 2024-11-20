六呎御用有錢佬加盟精裝明星足球隊　曾拍床戲過激太太親自監場

日前講到由阿叻陳百祥和王晶新組的香港精裝明星足球隊，與校長譚詠麟和TVB總經理曾志偉領軍的香港明星足球隊，為提升球隊的知名度和吸引力，紛紛在圈中「搶人才」，繼日前有慈善伶王新馬師曾長子鄧兆尊到香港明星足球隊試脚後；有網民發現精裝明星足球隊方面都有位外援強勢加盟，這位外援還是中法、荷蘭混血兒，身高超過六呎，有顏值、身型好，為公認影壇型男。

阿叻陳百祥和王晶新組的精裝明星足球隊陣容。（香港明星经纪K.C.@小紅書）

精裝明星足球隊近日與香港明星足球隊「搶人才」。（黃庭鋒 W.T.F@小紅書）

阿叻日前帶隊去廣西友賽。（香港明星经纪K.C.@小紅書）

林文龍都有隨隊出發。（香港明星经纪K.C.@小紅書）

阿叻為加快大家對精裝明星足球隊的認識，近排積極拍片宣傳球隊和各隊員，出心又出力。日前，球隊到廣西踢友誼賽，除了見到林文龍、陳庭威、陳浩民、梁競徽、崔建邦及詹秉熙等球員外，還有一位外籍面孔令人意想不到，他就是現年59歲的型男王敏德，雖然年紀上與阿叻提倡的年輕化有點背道而馳，但更多網民好奇的是：「乜王敏德識踢波架咩？」

網民發現59歲的型男王敏德加盟了香港精裝明星足球隊。（香港明星经纪K.C.@小紅書）

王敏德已融入球隊。（香港明星经纪K.C.@小紅書）

王敏德騷腳法。（香港明星经纪K.C.@小紅書）

腳頭十足。（香港明星经纪K.C.@小紅書）

玩得好開心。（香港明星经纪K.C.@小紅書）

未知是否想先隱藏王敏德實力，視頻中沒播出其落場展示球技的片段，但他在出席歡迎活動上也輕輕露了兩腳，有板有眼腳頭十足；而且明顯地王敏德已融入球隊，與隊友們打成一片，在等高鐵的時候，他用半鹹淡廣東話與阿叻、陳浩民、彭健新一起高歌《前程錦繡》，表現得開心又雀躍，簡直是未出發先興奮。

眾人出席多個活動，提高球隊知名度。（香港明星经纪K.C.@小紅書）

王敏德的加盟大大提升球隊顏值。（香港明星经纪K.C.@小紅書）

身形超fit。（香港明星经纪K.C.@小紅書）

雖然暫時未看到王敏德的真正實力，但可以肯定的是，有王敏德的加盟有助提升球隊吸引度和顏值。從網民的留言足以肯定這一點：「王敏德真帥啊！！！保持得太逆天！！」、「他來了就更好看了」、「王敏德氣質真好」、「王敏德真係好靚仔」、「王敏德最型」。

為波衫簽名送給球迷。（香港明星经纪K.C.@小紅書）

大家都好興奮。（香港明星经纪K.C.@小紅書）

王敏德在影視圈打滾多年，年輕時演外籍警官和飛虎隊角色深入民心，近年他轉型為「御用有錢佬」，演有錢佬角色入型入格，另外在《毒舌大狀》、《焚城》等作品演大反派一樣掂，而且最令人驚嘆的是他入行至今顏值一直無減，現在年紀大了更多了一份成熟男人味，可謂愈老愈型。

王敏德在《焚城》與劉德華大鬥演技。（王敏德IG影片截圖）

王敏德在《毒舌大狀》演大反派一樣掂。

不過由於外表出眾，王敏德都曾與多位性感女星傳過緋聞，當中他與陳雅倫在1993年上映的三級片《危情》中有大量床戲，更傳出兩人假戲真做的緋聞，迫令當時跟王敏德新婚不久的模特兒太太馬詩慧日日去監場。

王敏德與模特兒太太馬詩慧最初結婚時不被睇好，但如今結婚32年，依然恩愛如初。（IG圖片）

當年王敏德與馬詩慧相識7個月就決定結婚。（IG圖片）

俊男美女，非常登對。（IG圖片）

王敏德與陳雅倫在1993年上映的三級片《危情》中有大量床上戲。（電影劇照）