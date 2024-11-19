黑色月光｜智商7歲孫女是選美亞軍　莊錠欣親家姐莊易羚能歌擅舞

《黑色月光》自開播後除了各大主角相繼跑出，不少綠葉角色及新進演員亦贏盡焦點，大膽起用新人亦是劇集總監製佳導特色之一。昨晚（18日）台慶前夕播出的第16集，三大新演員均獲得一定程度發揮，分別是飾演「三重無間道」的卓昊天（郭鋒飾）私人助理Kenny（蔡誌恩飾）、「反骨女公關」洪詠詩（王嘉慧飾），及卓昊天「7歲智商孫女」Mable（莊易羚飾）。三位新人的演出除同樣令人眼前一亮，三位的背景亦各有各猛烈，絕對值得關注。



莊易羚喺《黑色月光》同郭鋒、楊茜堯都有對手戲。

莊易羚喺《黑色月光》同郭鋒、楊茜堯都有對手戲。

仍是新人嘅莊易羚，要挑戰呢個角色確實唔簡單。

仍是新人嘅莊易羚，要挑戰呢個角色確實唔簡單。

仍是新人嘅莊易羚，要挑戰呢個角色確實唔簡單。

仍是新人嘅莊易羚，要挑戰呢個角色確實唔簡單。

2022年加入無綫成為演員的Axity（原名莊茵棋），是曾到韓國發展藝人莊錠欣家姐。雖然拍劇經驗淺，但在《黑色月光》已要挑戰智商只有7歲的智障女孩角色，除了要演繹天真活潑面，又要根據劇情撒嬌、任意發脾氣及表現膽小驚青面，加上與視后級楊茜堯有對手戲，對新人來說絕非易事！Axity受訪時透露當初試鏡是試年青版三姊妹的劇本，想不到後來卻得到現在這個角色，令她既驚且喜。

莊易羚感激楊茜堯暖心安撫。

莊易羚感激楊茜堯暖心安撫。

之前在親妹貼心指導下、憑在《愛‧回家之開心速遞》大晒流利韓文備受關注的Axity，透露今次Mable一角，妹妹亦有給予寶貴意見：「妹妹話：『嘩！咁有挑戰性，好期待你會點樣演』，佢都有畀少少提示我，例如唔好太刻意扮可愛，出到嚟觀眾會覺得唔自然。」Axity自己亦同樣做足功課，近期拍劇機會浪接浪的她，透露每次接到一個新角色後都會為相關角色開「人物小傳」：「我會寫好晒角色背景、特色同想法。我事前就特登睇咗阿旺、花家姐，同埋《I Am Sam》。」談到與視后楊茜堯對戲，Axity感激對方在其喊戲遇到困難時予以安慰：「茜堯本身係好開心嘅人，我記得有一幕話我唔見咗兔兔要搵番，嗰場戲要喊得好犀利，但我有Take唔係好喊到，茜堯就好好咁同我講：『傻豬嚟嘅，我哋又唔係水龍頭，你休息吓先啦，飲啖水，你喊到眼仔都乾晒喇。』」

莊易羚話演呢個角色時，淨係諗住食玩瞓。

莊易羚話演呢個角色時，淨係諗住食玩瞓。

莊易羚話演呢個角色時，淨係諗住食玩瞓。

莊易羚話演呢個角色時，淨係諗住食玩瞓。

莊易羚話演呢個角色時，淨係諗住食玩瞓。

莊易羚與妹妹莊錠欣感情要好。

莊易羚與妹妹莊錠欣感情要好。

莊易羚與妹妹莊錠欣感情要好。

莊易羚唱歌跳舞做司儀都得。

莊易羚唱歌跳舞做司儀都得。

莊易羚唱歌跳舞做司儀都得。

至於飾演「反骨女公關」的Cathy，劇集開段看似人畜無害、勤奮又可靠的綿羊仔女下屬，可惜去到近日劇情，Cathy因為利慾熏心，竟大模斯樣出賣恩師余滿月（楊茜堯飾），昨晚一集更與恩師「張牙舞爪」玩互拋浪頭，令人驚艷的是Cathy即使對著茜堯，氣勢及氣場均沒有太輸蝕，一句：「欺師滅祖呢啲嘢，我都係跟你學架咋」，令人印象深刻，網民亦讚她演技大有進步。另Cathy是次最引發熱討的，是她在劇中「千變萬化」的女公關造型，既有「眼鏡娘」Look、又有盤髻Look及嫵媚Curly Hair Look，每個造型各有美態，獲網民大讚「靚到不得了」。

王嘉慧獲讚演技進步不少。

王嘉慧獲讚演技進步不少。

王嘉慧獲讚演技進步不少。

港姐出身、自主持綜藝節目《通靈之王》後人氣急升、工作浪接浪的Cathy，背景相當猛料！父親有「內地傢俬大王」之稱，是著名傢俱公司創辦人，擁有約300多間加盟店。王嘉慧自己本身除了是一名學霸，（在倫敦大學學院修讀心理學，以一級榮譽及「Dean's honours list（獲院長嘉許名單）」成績畢業；回港後在香港中文大學讀法律系碩士），還有健身教練專業資格，另外無論畫畫、手作首飾、珠寶首飾設計、食物繪圖、櫻花繪圖、人手縫紉也難不倒她，堪稱「藝術全能」。

王嘉慧顏值亦獲網民高度評價，呢兩個成熟女性化PR Look確係靚。

王嘉慧顏值亦獲網民高度評價，呢兩個成熟女性化PR Look確係靚。

王嘉慧演機心女PR

而Cathy與佳導的結緣經過相當搞笑，事件因由竟是Cathy曾在公司停車場意外撞到佳導座駕，對此Cathy不好意思地表示：「呢件事講起有少少尷尬，當時我因為本身有其他Job miss咗《新聞女王》試鏡。然後有日喺停車場，可能我都有少少疏忽冇睇清楚環境，出車時突然撞到架車，然後就見到佳導落咗車，當時我都好驚佳導落咗車後反應會係點，因為佢架車都好價值不菲，仲要係新車，但我好驚訝佢落車後好冷靜，完全冇鬧我，仲要都好溫柔。之後隔咗一、兩個禮拜，突然再收到《新聞女王》試鏡通知，我覺得佳導真係好好，不計前嫌，仲肯畀機會我。我哋緣份就係咁開始，都唔好意思要以咁嘅形式同佳導初相識。」為了不辜負佳導一直給予好機會，Cathy拍攝《黑色月光》前還專誠找來實力派綠葉演員鄧智堅上堂學演戲：「佢幫我執聲同Body language。」

可愛勤奮綿羊女下屬。

可愛勤奮綿羊女下屬。

Cathy又大讚「上司」楊茜堯（阿怡）私下十分親切和照顧後輩：「佢同阿佘都係我好鍾意嘅偶像，第一次見到阿怡係緊張到唔知點叫佢好，但佢就主動咁打開話題。我同佢第一場戲就係拍尋晚呢場反面戲，當時我好緊張，好想做好佢，去到現場阿怡係咁同我講笑等我舒緩心情，到真係拍時佢即刻入戲，亦好帶動到我（嘅情緒），嗰場戲我拍得好enjoy。」Cathy又坦言單是站在旁邊欣賞茜堯拍劇已是享受：「係歎為觀止！我又記得有場戲好簡單嘅，但我硬係爭啲爭啲，我當時覺得好似連累到阿怡，但佢係咁鼓勵我話冇嘢，又叫導演畀多啲機會我，好多謝佢咁照顧我。」談到與Cathy的「撞車緣份」，佳導即大開玩笑謂：「如果大家想識我，直接搵我傾偈就得，唔使用呢個方法識我，唔該晒！」