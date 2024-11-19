TVB台慶2024丨蔡潔抽中車笑到肚攣　半年前遇紅雨愛車被浸至報銷

TVB台慶除了有多項表演環節，還有大抽獎，當中包括總值超過28萬的電動車及名貴禮品，最後由蔡潔抽中。她激動得彎身掩嘴狂笑，談到得獎感受說：「好開心，我有新車返工，同埋可以車我兄弟妹遊車河，TVB生日快樂，收視爆燈！」

（電視截圖）

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5月遇紅雨 愛車被浸要「Total loss」

蔡潔在今年5月在將軍澳返工的途中遇上紅雨，駕駛多年的愛車被浸近一半水位至「Total loss」，要消防員到來拯救。事後蔡潔拍片憶述當時情況，仍喊到豬頭：「紀錄一下我好樣衰嘅狀態，我拍緊戲，個妝都係咁殘。今朝經歷一件令我好傷心嘅事，我喊咗好耐，就係我今朝架車Total Loss咗，喺暴雨當中，喺返工嘅路上，我真係覺得好可憐呀。但而家架車已經冇喇，所以都係要好返，大家安慰我可以揀過架新車都係好事嚟。」

蔡潔說自己的愛車「小白」已因紅雨Total Loss。（IG@jackykycai）

蔡潔被困車內無法開車，要在車內等消防員救援。（IG@jackykycai）

之後蔡潔再寫下：「我架小白光榮退休啦❤️我會記得開住你到處走嘅日子☺️多謝你陪住我返工放工，唔開心嘅時候會匿埋係你度聽歌聽幾個鐘，你又車過我好多巨星朋友😂同埋爸爸話我知，前兩日你仲上埋央視新聞，威過我啊😍再見啦🥹之前的日子感恩有你🫶🏻」

從車內的影像可見，街上的圍欄被「黃河」浸過半。（IG@jackykycai）

蔡潔的車「死火」，原來更登上了央視，她唯有阿Q精神地安慰自己：「前兩日你仲上埋央視新聞，威過我啊。」（IG@jackykycai）

還有一連串的感謝清單，蔡潔表示：「那天回到公司已經喊到豬頭咁🥲好多謝所有慰問我嘅朋友，同埋樂小姐，大家都好熱心咁睇下有無嘢幫到我，人間有愛☺️尊san拯san話，因為你架車救咗後面無數架車啊😂🥲🥲🥲如果真係咁樣，都總算值得啊🥹多謝拯救我的消防員哥哥🧑‍🚒你們辛苦了！劇組廷哥🫶🏻唔好意思我當時完全已經語無倫次😂多謝拖車哥哥同埋車房的朋友💪🏻」

蔡潔講起愛車要退役，感嘆：「我真係覺得好可憐呀。」（IG@jackykycai）