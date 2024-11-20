關心妍跑5公里當馬拉松被嘲　張致恒曬獎牌激罕正能量：無謂爭拗

「香港國際機場．渣打香港馬拉松：三跑道系統十公里國際賽」日前（17日）在香港機場跑道舉行，除了影帝周潤發、霍啟剛與太太郭晶晶、唐詩詠、方力申、吳業坤等之外，關心妍亦有參加，她完賽後在IG分享感受：「人生第一次參加馬拉松，這次是跑5公里！」不過網民就紛紛留言糾正：「馬拉松係42.195公里！5公里絕對唔係馬拉松！」、「家姐，5公里同10公里都絕對唔係馬拉松！」更有網民重提她當年攞錯獎的尷尬事，並嘲她：「又衝出嚟……」

周潤發滿意自己在機場三跑十公里的表現，並表示明年2月9日將再戰渣馬半馬。（梁鵬威、高詩琦攝）

周潤發以1小時17分10秒完成機場三跑十公里。（高詩琦攝）

發哥與唐詩詠、吳業坤在會場自拍。（梁碧玲攝）

關心妍參加5公里賽。（影片截圖）

關心妍參加5公里賽，一路跑，隔籬仲見到飛機。（IG@kwansumyinjade）

她最終以39分鐘完成5公里賽事。（IG@kwansumyinjade）

Jade說自己人生第一次參加馬拉松，卻被寸5公里還5公里，馬拉松還馬拉松。（IG@kwansumyinjade）

網民紛紛留言糾正。（Threads）

而熱愛跑步的ERROR成員保錡亦有出Post疑似暗寸：「Respect所有開始跑步的人，馬拉松代表42.195k ，5k就係5k，10k就係10k，大家都加油。」不過張致恒（Steven）昨晚（19日）就在IG限時動態曬出以往參加馬拉松賽事獲得的獎牌，並寫道：「我好鍾意跑步，曾經跑咗十幾年，但係因為好多嘅原因而放棄咗，馬拉松對我嚟講唔淨只係一個比賽，佢仲係一個鍛煉意志嘅地方，我覺得大家都無謂去爭拗幾多公里先係馬拉松，因為馬拉松對於每一個人嚟講都有佢特別嘅意義，我唔係要炫耀自己跑過幾多馬拉松，而係好想表達每一個能夠完成自己心目中嘅馬拉松，都係一個特別叻嘅人，忘記背後，努力面前向着標杆直跑！」一番說話似乎亦是為關心妍近期被網民嘲笑護航。

保錡都有講：「5k就係5k 10k就係10k。」不過他都尊敬所有開始跑步的人。（Threads@k_p0k1）

關心妍Threads與IG的發文內容有分別。

張致恒（Steven）與老婆雯雯育有4子，二人婚後因長期面臨財困，雯雯經常嗌離婚，被封為「離婚界KOL」。（IG@stevencheung）

Steven曬出以往參加馬拉松賽事獲得的獎牌。（IG截圖）

一番說話似乎亦是為關心妍近期被網民嘲笑護航。（IG截圖）

其實張致恒（Steven）曾在2014年參加渣打馬拉松，最後以5小時30分完成全馬賽事，更自爆期間抽了9次筋，在西隧休息了足足15分鐘，但總算是順利完成。而從張致恒曬出的獎牌所見，原來他還曾在2012年參加過台北馬拉松半馬賽事、2016年10公里賽等等，最後他還補充道：「講個冷知識畀大家聽：馬拉松其實係個地方名嚟。」翻查網上資料，這項運動的名稱來自公元前490年古希臘時代雅典與波斯之間的馬拉松戰役，相傳希臘在這場戰役中擊敗波斯軍隊，雅典士兵菲迪皮德斯為了傳達獲勝訊息，由馬拉松平原跑回雅典報捷，隨後力竭而死。

《英皇慈善童樂陸運會2010》。（視覺中國）

當年Steven都好搏！（視覺中國）

2011年參加10公里挑戰賽。（視覺中國）

2011年參加10公里挑戰賽。（視覺中國）