關心妍跑5公里當馬拉松被嘲 張致恒曬獎牌激罕正能量：無謂爭拗
「香港國際機場．渣打香港馬拉松：三跑道系統十公里國際賽」日前（17日）在香港機場跑道舉行，除了影帝周潤發、霍啟剛與太太郭晶晶、唐詩詠、方力申、吳業坤等之外，關心妍亦有參加，她完賽後在IG分享感受：「人生第一次參加馬拉松，這次是跑5公里！」不過網民就紛紛留言糾正：「馬拉松係42.195公里！5公里絕對唔係馬拉松！」、「家姐，5公里同10公里都絕對唔係馬拉松！」更有網民重提她當年攞錯獎的尷尬事，並嘲她：「又衝出嚟……」
而熱愛跑步的ERROR成員保錡亦有出Post疑似暗寸：「Respect所有開始跑步的人，馬拉松代表42.195k ，5k就係5k，10k就係10k，大家都加油。」不過張致恒（Steven）昨晚（19日）就在IG限時動態曬出以往參加馬拉松賽事獲得的獎牌，並寫道：「我好鍾意跑步，曾經跑咗十幾年，但係因為好多嘅原因而放棄咗，馬拉松對我嚟講唔淨只係一個比賽，佢仲係一個鍛煉意志嘅地方，我覺得大家都無謂去爭拗幾多公里先係馬拉松，因為馬拉松對於每一個人嚟講都有佢特別嘅意義，我唔係要炫耀自己跑過幾多馬拉松，而係好想表達每一個能夠完成自己心目中嘅馬拉松，都係一個特別叻嘅人，忘記背後，努力面前向着標杆直跑！」一番說話似乎亦是為關心妍近期被網民嘲笑護航。
其實張致恒（Steven）曾在2014年參加渣打馬拉松，最後以5小時30分完成全馬賽事，更自爆期間抽了9次筋，在西隧休息了足足15分鐘，但總算是順利完成。而從張致恒曬出的獎牌所見，原來他還曾在2012年參加過台北馬拉松半馬賽事、2016年10公里賽等等，最後他還補充道：「講個冷知識畀大家聽：馬拉松其實係個地方名嚟。」翻查網上資料，這項運動的名稱來自公元前490年古希臘時代雅典與波斯之間的馬拉松戰役，相傳希臘在這場戰役中擊敗波斯軍隊，雅典士兵菲迪皮德斯為了傳達獲勝訊息，由馬拉松平原跑回雅典報捷，隨後力竭而死。