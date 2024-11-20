鄧兆尊TVB艷遇多　曾勵珍出手撮合仍拒愛陳彥行：唔尊重就食咗佢

鄧兆尊一向是圈中艷福無邊的代表，即使同時有三個女伴，幾位都可以和平共處。日前他現身江美儀、吳家樂主持的節目《娛樂好好玩》，承認自己異性緣旺，更有女藝人用奇招向他示愛，甚至上門求包養。他亦大談自己曾被陳彥行追求，就連「珍姐」曾勵珍都幫手做媒人，但最終他為何仍然拒愛？



鄧兆尊與陳彥行（行姐）因合作拍攝《皆大歡喜》成為螢幕情侶，被問有冇追過對方，他說：「坦白講冇追過，一個（女藝人）都冇追過。」他說自己曾應承父親新馬師曾不會在TVB溝女，雖然都有諗過，但都冇行動，至於行姐有冇追求自己，他直言：「行姐有冇追我，有少少嘅，行姐睇住我都係咁講，嗰時有一個節目同思浩做嘅，好似係亞視，『依家畀機會你再追我一次，你追唔追？』我話唔追。佢都叫少少追過㗎，《皆大》嗰時，嬲過我㗎，因為我同佢做夫妻，但係現實上我冇同佢做過夫妻，佢就嬲我。」

鄧兆尊與陳彥行（行姐）拍《皆大歡喜》成為螢幕情侶，男方指女方曾對自己有意思。（TVB）

講到點解拒愛，鄧兆尊表示：「我唔係唔接受佢，行姐好女仔，喺我嘅睇法，好似幾好女仔，有樣有身材，個人又傻傻地，呢啲好難得，只不過嗰陣時我已經有女朋友啦嘛。（主持：嗰時有女朋友定係好多女朋友？）嗰時有兩個女朋友。」兆尊爆料指，當時就連自己老婆都以為陳彥行要「入門」，有次行姐、薛家燕等去他家拍攝，兆尊說：「嗰時離譜到點呀？嗰時唔知做邊個Show，佢同家燕姐嗰啲嚟我屋企綵排，個個都同我屋企嗰個打招呼，行姐冇落嚟，我屋企嗰個話『你都係時候叫佢落嚟斟杯茶我飲吓啦，既然入得嚟』，我話入咩嚟呀，入門口就入咗嚟！」令他十分尷尬。

鄧兆尊讚陳彥行有樣又身材，又傻傻地，不過自己當時已有兩個女朋友，而且承諾過新馬師曾不會在TVB溝女。（微博@陳彥行）

原來就連鄧兆尊「屋企嗰個」，都一度以為陳彥行要入門，叫鄧兆尊叫她斟茶畀自己。（微博@陳彥行）

不過原來當時就連無綫高層曾勵珍，都撥行媒人扇全力助攻，有一日兆尊收到珍姐電話，對方問他在哪裡，他答「屋企」，「佢話即刻同我嚟銅鑼灣，我話點解要去銅鑼灣，佢話你女朋友生日，我話女朋友生日我知㗎喎，佢話『你喺戲入面個女朋友生日呀』，你知嗰時唔可以抗拒珍姐，嗱嗱聲喺沙田揸車去銅鑼灣，去咗行姐阿媽間舖頭度，見到行姐阿媽流晒口水望住我，『隨便坐！隨便坐！』」更指行姐的其他家人都在場，所以他都要送完禮物先走得，他直指珍姐做媒人說：「好明顯係擺我上枱！我今日我都係咁講，可能佢拍《皆大》徵角嗰時返去見到我File，呢件好嘢，入咗嚟咁多年冇緋聞冇嘢，幾好。可能佢畀行姐阿媽睇，又有家底又冇緋聞，又冇同女明星拍拖。」

曾勵珍原來當年都出盡力想撮合鄧兆尊與陳彥行。（資料圖片）

節目中兆尊講起與老婆相處之道，分享「甜蜜的負擔」，觀眾讚他錫老婆，他說：「一定要咁做啦，尊重女性。」吳家樂卻指他不尊重行姐，他竟語出驚人：「行姐我好尊重，唔尊重食咗佢啦，我就係因為太尊重佢，當佢女神咁供奉，唔敢褻瀆佢。我放生佢，要得到佢幾咁易呀，易如反掌！」家樂再問：「有傳行姐個女……」兆尊斬釘截鐵表示：「唔關我事，我啲種梗係生仔啦，我又唔係天王！（江美儀：點解唔傳宗接代？）睇到啲妹，啲細佬，我啲朋友，咁辛苦，好地地一個人瘦到咁，我仲敢生？我有做調查，問啲細佬妹，有機會畀你你會唔會塞返個細路入去，塞硬！」

鄧兆尊說自己正是因為陳彥行才拒愛，表示：「唔尊重食咗佢啦，我就係因為太尊重佢，當佢女神咁供奉，唔敢褻瀆佢。我放生佢，要得到佢幾咁易呀，易如反掌！」（VCG）

行姐月前被揭原來已秘密做人母，她其後承認自己已成家立室，過著低調生活，鄧兆尊就說：「尤其是行姐生完之後，我覺得我嘅決斷係英明！我屋企方位已經有好多太大件嘅嘢喺度，我擺唔落更多再大件嘅嘢。你可以代行姐打我，我認嘅！」

鄧兆尊指，當見到行姐已為人母後，更覺自己當初拒愛是英明決定。（Facebook@陳彥行Joyce Chen）

鄧兆尊異性緣一向旺到不得了，被問TVB女演員有冇用什麼方法追求他，他再爆料：「有一個好厲害，我記得拍緊古裝，女仔咪要着肚兜嘅，居然有一個真空，喺我隔籬彈吓彈吓彈過嚟，我坐咗喺度，佢話『可唔可以幫我綁吓條帶呀？』犀利呀嗰個，我話你去後面啦，後面有女服裝幫你綁，唔好喺我面前彈吓彈吓，好暈。」講到對方身份，他透露：「你一定識！好身材，而家喺大陸，生咗一個嘅。」

鄧兆尊拍古裝片時，曾遇好身材女藝人真空著肚兜，在她面前彈彈吓，叫她幫手綁帶！（YouTube@娛樂好好玩）

另外他又試過同時被三個身材好好的女藝人在Canteen捉埋一角，他指對方兩個姓張、一個姓麥，問他為何不找女朋友，兆尊憶述：「佢哋話『如果你哋搵女朋友，有冇考慮過我哋呀？』我即刻答佢哋，你哋啲性格我好難接受，你哋啲嗜好我好難配合到你哋，有啲鍾意飲酒，有啲鍾意食煙，我話如果你唔介意俾我執一劑嘅，我都有興趣嘅！」此外，更曾有女藝人上門求鄧兆尊包養，兆尊覺得對方不是自己喜歡的類型，因此對對方說：「你夜媽媽走上嚟獻身冇用嘅，不如我介紹個人畀你識好過。」

鄧兆養曾被三個女藝人圍住求做他女朋友，他說：「如果你唔介意俾我執一劑嘅，我都有興趣嘅！」（YouTube@娛樂好好玩）

最後就把她介紹畀另一位朋友，都交往了十年。江美儀問兆尊到底鍾意哪一類型，他說是肥嘟嘟，江美儀問是否要上圍豐滿，他竟說：「我可以操出嚟，我有操波聖手。」他說自己老婆以前身材只得「A cup」，跟他交往後身材愈來愈好，有位女藝人得知後，竟向兆尊說：「不如你幫吓我手，幫我捽大佢，我話你都傻，捽大佢，你估咁容易呀，趙小姐呀！」有網民推斷，這位「趙小姐」就是已離巢無綫十多年的趙靜儀。