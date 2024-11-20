洪拳宗師劉家良孻女移英誕三女　翁靜晶曾爆女兒戀上洗廁所工人

一代洪拳宗師、著名導演劉家良與翁靜晶育有兩名女兒劉萬儀及劉幸儀，細女劉幸儀在2019年與意大利籍丈夫Roberto結婚，當時翁靜晶與現任丈夫何猷彪，以及長女劉萬儀一起飛住英國見證細女出嫁。

翁靜晶細女劉幸儀在2019年與意大利籍丈夫Roberto結婚，她與現任丈夫何猷彪和大女劉萬儀亦有飛到英國參加婚禮。（facebook圖片）

劉幸儀在2019年與意大利籍丈夫Roberto結婚。（劉萬儀ig）

翁靜晶與大女劉萬儀。（facebook圖片）

劉幸儀婚後定居英國，經常在社交平台分享家庭照，原來她已經生下三個女兒，年紀最小的囡囡日前剛滿1歲生日，她貼出孻女由出世開始的成長片段，以英文留言：「第三個孩子正式1了！祝我的小吉吉生日快樂。你可能是最後一個，但你絕對不是最不重要的。我的笑臉寶貝女兒，我們非常崇拜和愛你。」三個囡囡都是混血兒，全部眼大大、五官標緻，相當精靈可愛，幸儀間中亦會帶小朋友在屋企花園曬太陽，享受天淪之樂。

劉幸儀嘅孻女好得意！（劉幸儀IG）

三位混血儀。（劉幸儀IG）

細女剛滿1歲。（劉幸儀IG）

劉幸儀誕下3女兒。（劉幸儀IG）

大女兒公主Look。（劉幸儀IG）

有得騎驢仔，好搞笑！（劉幸儀IG）

一個湊3個小朋友。（劉幸儀IG）

好幸福！（劉幸儀IG）

擁有古銅健康膚色的劉幸儀，結婚前任職健身教練，更曾參加健美小姐競賽。翁靜晶曾在Facebook透露細女與「蘿蔔」Roberto的愛情故事，指「這段姻緣，又有一個故事。港女必須要聽」。

劉幸儀與Roberto嘅愛情故事都好戲劇化。（劉幸儀IG）

Roberto真係一個好爸爸。（劉幸儀IG）

翁靜晶表示有次準備去英國探望劉幸儀，因女兒不愛做家務，她唯有向清潔公司求助，替她洗廁所的工人正是Roberto，當下便喜歡了幸儀，繼而約會。翁靜晶激讚賞Roberto：「試問哪個港女願意約會洗廁所工人？然而女兒所見到的，是一個敬業樂業，忠誠勤奮的年輕人。」

翁靜晶表示「蘿蔔」愛健身，幸儀喜歡舉重，兩人成為一對。她跟幸儀說：「富二代未必會珍惜你，只要蘿蔔真心實意愛護你，就夠了。」 其實「蘿蔔」是一名大學畢業生，自已開設小型清潔公司，更鑽研出清洗頑固污漬的各種方法，他的清潔公司亦漸漸成為連鎖經營，翁靜晶寫道「若是嫌少年窮，就不會花開結果了。」

劉家良師傅於1994年患上淋巴腺腫瘤，一直堅強與癌魔對抗，可惜2011年病情演變成骨髓退化，且不時出現併發症，至2013年6離世，享年76歲。（YouTube@HoyTV）

劉家良與翁靜晶年齡相差30載。（YouTube@HoyTV）