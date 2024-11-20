RAIN鄭智薰12月再度來港　為國際體壇盛事揭開序幕

韓流天王鄭智薰（Rain），今年7月來港開演唱會，是相隔8年再次舉行個人巡迴演唱會，當晚為香港粉絲帶來完美的舞台及充滿魅力的表演，盡顯「K-Pop舞台王者」風範。正當粉絲們在期盼未知下次Rain何時再來，原來下次就係今年12月！

12月8日，大家又可以見到「韓國天王」RAIN。（大會提供）

雲集國際頂尖騎師和賽駒的年度國際馬壇盛事「浪琴香港國際賽事」，將於12月8日在沙田馬場上演，賽事匯聚來自全球頂尖賽駒、世界各地的精英騎師及練馬師，在總獎金高達一億二千六百萬元的四項一級賽中，爭奪王者殊榮。

今年7月，RAIN來港開巡迴演唱會，魅力依然。（資料圖片）

而為隆重其事，馬會破天荒邀請國際韓流巨星RAIN鄭智薰來港，首度現身沙田馬場馬匹亮相圈，擔任開幕表演嘉賓。是次亦是馬會首度邀請韓國天王級歌手，為這場國際大型體育盛事揭開序幕，勢必吸引本地市民及旅客慕名親臨沙田馬場一睹國際韓流巨星風采。

RAIN每次除衫，都冇令人失望。（資料圖片）

對於首次踏足香港的沙田馬場，親身感受賽馬運動的熱鬧氛圍，RAIN 表示︰「我很喜歡香港這個充滿無限可能性的國際大都會，而馬場是一個充滿活力的地方，能夠在這裡表演，我感到十分高興和榮幸。」相信無論是馬迷還是歌迷，屆時都會密切期待，可以近距離欣賞這位「亞洲舞王」的魅力。