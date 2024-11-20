鄧兆尊想追TVB前花旦遭梁姓男星阻止　有人更提醒：佢好剋追求者

鄧兆尊有「現代韋小寶」之稱，身邊女伴無數，而且異性緣極旺。他近日接受江美儀與吳家樂主持的《娛樂好好玩》訪問時，分享馭妻術，又自爆在TVB女人緣極旺，被用奇招勾引。他曾答應父親新馬師曾不會在TVB「溝女」，但坦承試過想追一位90年代花旦，不過就發生連環不幸事件，後來被化妝師提醒：「佢好剋啲追求者。」更大爆追到對方的都冇好下場。



鄧兆尊在節目上大爆情史。（YouTube@娛樂好好玩）

主持問他是不是曾追過當年有「最美郭芙」之稱的傅明憲，他回答：「冇，更加冇，有諗過。因為嗰陣時諗一諗就已經有人同我講，『我㗎！你唔好追呀！』」他指自己比較蠢，想追個女仔都會四圍徵求人同意，問服裝、梳頭工作人員自己應否「去馬」，「阿燕（服裝師）嗰啲就話『呢個唔好呀！你唔掂㗎啦，嗰幾個已經追緊。』咁我就話睇吓啦。」

傅明憲當年拍攝古天樂版《神雕俠侶》，更有「最美郭芙」之稱。（劇照）

吳家樂問，將他「勸退」的男藝人是不是姓梁，他說：「係姓梁㗎。」他之後提出更多證據，指梁姓男藝人曾拍過《濟公》、與李克勤好熟、「佢車啲緋聞好犀利。」種種條件都明示對方是梁榮忠，而他亦的確跟傅明憲拍過拖。

傅明憲舊愛梁榮忠曾拍攝《濟公》、與李克勤主持過《殘酷一叮》，又曾爆出「車震」醜聞，種種條件都符合鄧兆尊所講的「梁姓男星」。（TVB）

鄧兆尊說自己應承過父親不在TVB溝女，所以避得就避，多數都是得個諗字，表示「對傅小姐都係嗰時諗吓啫」，但竟然都發生了連串黑仔事，他說：「我嗰時諗吓啫，我架車俾人偷咗，朋友攞啲錢嚟電視城還畀我，冇咗，銀包跌咗，錶又冇埋，我話咁黑嘅，奇怪喇，諗吓咋喎。後尾有個化妝同我講『你唔好同呢個女仔一齊，佢發展有啲唔係幾好呀，好似好剋想追佢嘅人。』跟住佢話你睇吓，另外一個得到手嗰個呢，佢又唔見咗架車喎，咁我諗吓之後就放棄咗，架車又搵返，啲錢搵唔到，隻錶搵得返，銀包搵得返，冇咗個念頭就已經得到咁多嘢，嗰個得到咗嗰個呢就搵唔返，事業一落千丈。你諗吓，佢老公又坐咗監。」

鄧兆尊說：「有個化妝同我講『你唔好同呢個女仔一齊，佢發展有啲唔係幾好呀，好似好剋想追佢嘅人。』」指追得到手的人又唔見車、事業又一落千丈，老公更坐監，自己放棄追求他後，便沒黑仔事發生。（YouTube@娛樂好好玩）

傅明憲當年嫁富商葉劍波後，葉劍波被控串謀造假帳而入獄7年，變成失匙夾萬，而傅明憲父親後來更入稟向葉劍波及其公司追討500萬欠款。傅明憲與葉劍波離婚後，與莊士集團太子爺莊家彬發展姊弟戀，兩人足足交往9年之久，不過有指因男方爸爸介意她離過婚，最後二人分手收場，傅明憲因而被傳媒形容「兩度豪門夢碎」。不過她現時是女強人，是愛護動物協會會長，日前更獲頒「傑出華人領袖獎」。

傅明憲被指兩度豪門夢碎，專心做女強人。（資料圖片）