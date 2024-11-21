陳家樂成人父後首個聖誕勁寵妻　「Sweet爆」提早為老婆準備禮物

今年榮升新手爸爸的藝人陳家樂（Carlos）將與太太及女兒迎接首個聖誕佳節，昨日（20日）出席鑽石山一商場的聖誕主題活動。Carlos笑言愛女出世後特別留意周圍的粉紅色極具少女心的事物，一到現場便即時與可愛的P助與粉紅兔兔瘋狂打卡。

今年榮升新手爸爸的藝人陳家樂（Carlos）將與太太及女兒迎接首個聖誕佳節。（公關提供）

Carlos表示回家後要將合照展示給剛滿4個月的女兒欣賞，盡顯「愛女狂魔」的一面！他表示眾多打卡位中最喜歡就是「粉紅歷奇繩網陣」，因為見到繩網陣上童心滿滿的星星裝飾便會想起女兒，他更期待未來有機會與女兒手拖手一同挑戰繩網陣。

Carlos表示回家後要將合照展示給剛滿4個月的女兒欣賞，盡顯「愛女狂魔」的一面。（公關提供）

首次一家三口歡度聖誕節，對Carlos而言絕對意義非凡。被問及今年首當人父如何迎接聖誕佳節，家樂指最希望可以抽時間與太太和女兒「三人世界」，升任爸爸後才感受到每日照顧小朋友是一件多麼費神的事。所以趁長假期讓太太好好休息，由他花多些時間湊女。

家樂指最希望可以抽時間與太太和女兒「三人世界」。（公關提供）

Carlos雖然工作繁忙，但家樂透露重視儀式感的陳太早已暗示他今年要為家居提早添置聖誕樹及禮物裝飾：「自己一向都唔係特別重視節日嘅儀式感，係同太太一齊之後先開始享受過節日。自從上年俾佢取笑我用假嘅聖誕樹後，今年一早已經訂好晒聖誕裝飾，有信心今年一定好有氣氛！」

Carlos雖然工作繁忙，但家樂透露重視儀式感的陳太早已暗示他今年要為家居提早添置聖誕樹及禮物裝飾。（公關提供）

除了裝飾家居外，Carlos亦表示自己今年會變身聖誕老人為家人準備禮物:「今年真係辛苦晒佢（太太）付出，照顧小朋友之餘仲要短時間內回復最佳狀態回歸工作！就算忙都一定會準備聖誕大禮物氹佢開心。」問到太太會否預備回禮，Carlos就「Sweet爆」回應女女已經是太太送給他最好的聖誕禮物，Carlos滿面笑容流露幸福寵妻一面。