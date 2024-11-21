姜皓文罕談身世落下男兒淚　未見過生父曾兩度改姓12歲病母逝世

台慶月全新綜藝節目《與天地對話》，由鍾鎮濤聲音導航，本周首位登場嘉賓是姜皓文（黑哥），踏足全球最貧窮國家之一、位於阿拉伯半島最南端的沙漠地帶—南也門；首集導賞篇已揭黑哥對搭飛機有恐懼，他直言超過8小時機程已是極限，如今經過一日半、轉足三程飛機才抵達目的地，對黑哥可謂大挑戰！



首位登場嘉賓係姜皓文。

首位登場嘉賓係姜皓文。

首位登場嘉賓係姜皓文。

踏足全球最貧窮國家之一嘅南也門。

昨（20日）及今晚（21日）播出的第二和第三集，黑哥試拖騾仔登上100米高巨型岩石上的廢置村落，又逛遊牧民族市集，體驗貝都因人放駱駝工作，更做「鏟屎官」執駱駝糞便做有機燃料。黑哥除拜訪當地人居住的地方之餘，亦會參觀養蜂場試食新鮮蜂蜜，及遊覽世上最早垂直建築之一的希巴姆古城，現已被聯合國教科文組織列為世界遺產名錄。

黑哥參觀100米高「岩上城」，試拖騾仔之餘,，仲拜訪少數剩下嘅居民。

黑哥參觀100米高「岩上城」，試拖騾仔之餘,，仲拜訪少數剩下嘅居民。

黑哥參觀100米高「岩上城」，試拖騾仔之餘,，仲拜訪少數剩下嘅居民。

黑哥參觀100米高「岩上城」，試拖騾仔之餘,，仲拜訪少數剩下嘅居民。

曾經想過尋回生父：嬲完就算啦！

節目最大特色為與天地展開靈性對話，黑哥對於「你會怎樣面對逆境？」、「堅持可突破逆境？」、「逆境是踏腳石還是絆腳石？」等主題，進行深度探討。未曾見過生父的黑哥，由母親及養父照顧成長，他透露曾跟養父姓曾和姓鍾；母親於其12歲時病逝，從小已需要擔起父母角色，因乏力照顧弟妹，最終自己及弟妹也要住進兒童院及寄宿學校。說起家人，「鐵漢」黑哥也露出柔情面，感觸落下男兒淚，一度要cut機冷靜情緒：「有啲心痛幾個細佬妹，我算最齊整，同爸爸（養父）、媽媽一齊長大、開心過，係細佬妹冇⋯」他自覺沒有家庭緣，坦言小時候想過尋回生父，亦有嬲過對方：「知道有件咁嘅事咪算囉，嬲完就算啦。」

講起家人，「鐵漢」黑哥姜皓文都忍唔住落下男兒淚。

講起家人，「鐵漢」黑哥姜皓文都忍唔住落下男兒淚。

講起家人，「鐵漢」黑哥姜皓文都忍唔住落下男兒淚。

除了家人，黑哥還大談近40年的演藝生涯，從跑龍套、節目主持至影壇中流砥柱，他領會到面對逆境的態度，就是堅持。黑哥直言曾經有位「阿哥」，指他的演藝事業已緣盡，建議他倒不如專心向烹飪方面發展：「聽到（個心）好揦架，揦到不得了！」其後因一次拍攝遇上前輩谷峰，對方的一句話讓黑哥堅持下去，「實到你嘅，唔好轉行呀，身邊人走晒咪輪到你囉，頂住呀！」被指輸在起跑線的黑哥，憑著熱愛演戲的堅持，終在第37屆香港電影金像獎奪得最佳男配角殊榮。此外，他在節目中分享年輕時「暴躁黑仔」的經歷，自爆試過趕監製出錄影廠，又向人發脾氣掟紙發洩，得罪人多稱呼人少。

黑哥姜皓文透露曾經年輕時嘅自己好暴躁，自爆試過趕監製出錄影廠！

黑哥姜皓文透露曾經年輕時嘅自己好暴躁，自爆試過趕監製出錄影廠！

姜皓文仲話有位「阿哥」曾建議佢退出幕前，慶幸遇到谷峰前輩，先捱到今時今日。