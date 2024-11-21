《愛回家》女神玩綁帶誘惑側身陷走光邊緣　網民發現有個位好大

每年TVB台慶的紅地氈都是觀眾和網民最期待的環節之一，皆因每位當家花旦、小花定必搏到盡參與公司這個年度盛事，大家鬥靚、鬥性感，各展美態，但由於靚女眾多，令人目不暇給，有時出現睇漏眼的情況也不出奇，就如出名身材好的《愛·回家之開心速遞》女神李芷晴，當晚所穿的晚裝原來非常火辣，不少細節位都暗藏巧思。

正面綁帶設計已經好有睇頭。（IG@step_bystep）

側身好震撼。（IG@step_bystep）

李芷晴在社交平台分享多張台慶當晚的靚相，並簡單寫道：「About last night」。然而網民最關心的當然並非文字內容，而是將焦點集中在女神的靚相。相中，李芷晴穿上一身黑色吊帶高衩裙，正面看胸前綁帶設計甚有睇頭，深長事業線盡現，「能見度」直落肚臍；但原來側身更震撼，李芷晴擺出誘人pose，盡現其弗到漏的魔鬼身材，但上圍非常危險，動作稍大都隨時走光，而下身大腿根部若隱若現更是睇到人熱血沸騰。網民紛紛心心眼：「超靚女」、「你好靚，好索」、「女神到」、「個型無得輸」、「要被你迷死了」等等，當中更有網民搞爛gag：「好大 塊鏡」。

不得了。（IG@step_bystep）

長腿！（IG@step_bystep）

網民留言。（IG@step_bystep）

31歲的李芷晴參加2018年香港小姐入行，起初發展平平，演閒角居多，至近年在處境劇《愛·回家之開心速遞》飾演「Elaine」一角，開始引起網民關注。2022年李芷晴延續其選美夢，參加了《香港小姐再競選》，最終奪得亞軍暨「最佳進步獎」；及後獲得不少演出機會，有份參演《法言人》、《本尊就位》、《再見·枕邊人》及《企業強人》等令她人氣急升；同時，她亦有主持《六合彩》攪珠環節，有「六合彩女神」稱號。

李芷晴在處境劇《愛·回家之開心速遞》飾演「Elaine」一角，其一雙逆天長腿，引起網民關注。（IG@step_bystep）

李芷晴在《企業強人》飾演姜大衛女兒。（IG@step_bystep）

此外，李芷晴向來也非常清楚自己「流量密碼」，不時會在社交平台大派福利，毫不吝惜展示其凹凸有致的火辣身材，故深受網民喜愛。而數到最經典，一定是在2021年的《萬千星輝賀台慶》，當晚她奪得38萬元台慶大獎，司儀之一的麥美恩肉緊送上擁抱，令李芷晴的豐滿身材於鏡頭前表露無遺，畫面震撼，衝擊電視觀眾和網民眼球。早前李芷晴更展露歌喉，獲讚可「原地出道」，可見她多才多藝。

李芷晴其後再參加《香港小姐再競選》，最終奪得亞軍暨「最佳進步獎」。（IG@step_bystep）

李芷晴亦有主持《六合彩》攪珠環節，有「六合彩女神」稱號。（IG@step_bystep）

身材出眾。（IG@step_bystep）

屈機S身材。（IG@step_bystep）

經典一幕。（電視截圖）

李芷晴最近翻唱Kiri T歌曲《至少做一件離譜的事》。（IG@step_bystep）