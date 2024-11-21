62歲楊紫瓊罕談首段婚姻　曾多次人工受孕不果：覺得自己是失敗者

奧斯卡史上首位華裔金像影后，現年62歲的楊紫瓊，2023年第2度結婚，與訂婚長達19年的法拉利前總裁Jean Todt相當甜蜜，不時放閃。近日她受訪時提起與德寶電影公司創辦人潘迪生的首段婚姻，更認為自己無法生孩子這件事是「我生命中最難過的事」。



楊紫瓊婚宴棄傳統白紗 香檳色人面馬甲來頭不小細節公開

楊紫瓊去年與Jean Todt結婚。（IG@michelleyeoh_official）

拍拖19年楊紫瓊終與Jean Todt成婚。（IG：@michelleyeoh_official)

楊紫瓊最近接受英國廣播公司Radio 4節目《Woman’s Hour》訪問，憶述26歲時與富商潘迪生結婚後，一直想要生小孩，但後來發現無法生育，曾多次嘗試人工受孕惜一直失敗：「我想最壞的時刻是，每個月你都自覺像個失敗者，然後問自己，為什麼會這樣？」她分享道。「等到了某個時間點，妳便停止自責。因為明白妳必須放手，讓自己繼續前進。」她亦坦承：「或許這也是我首段婚姻破裂的主因，是的，我們現在很相愛，但10年或20年後，我依然不能給他渴望所有的家庭。你也必須公平點吧。」

楊紫瓊是奧斯卡兼金球影后。（IG@michelleyeoh_official）

楊紫瓊與前夫與首任妻子所生的女兒潘楚穎關係友好。（IG@michelleyeoh_official）

花了很長一段時間，楊紫瓊終接受無法生育的事實，她表示感恩有眾多契仔契女侄仔侄女，加上繼子今年1月榮升爸爸，令她喜上眉梢：「我現在62歲了，當然，現在不可能有BB，但我們有孫兒，然後發現這是種恩賜，因為BB真的出現在生命中」。

楊紫瓊繼子2024年初榮升爸爸。(ig@michelleyeoh_official)