黑色月光｜林夏薇一集廿幾個極惡爛渣樣　與郭鋒互片青筋都有戲

台慶劇《黑色月光》，由《新聞女王》昨晚（20日）一集，被指有望今年爭視后的林夏薇（薇薇）可謂「火力全開」，不但完美演繹輕佻狂妄的「勝利奸笑」，她與郭鋒及楊茜堯兩場不同的對壘戲中的極致情緒起伏演技，亦在網絡引發熱討及好評！



佈滿青筋嘅額頭再加通紅嘅雙眼同仇恨嘅眼神，完全感受到林夏薇呢個角色嘅怨念有幾咁大。

佈滿青筋嘅額頭再加通紅嘅雙眼同仇恨嘅眼神，完全感受到林夏薇呢個角色嘅怨念有幾咁大。

輕佻晒白滑美腿展現狂妄「勝利奸笑」

先說與郭鋒的對手戲，卓昊天（郭鋒飾）當面揭破「假孫女」卓慧雲Vivian（林夏薇飾）奸計，並大拋狠話要沒收Vivian一切；一心想享榮華富貴的Vivian先對卓昊天又囈又篩，當知道軟功無效，即撕破面與卓昊天終極反面，狂風掃落葉式地數落完男方之後，再拋下極級惡毒潑婦式咀咒：「收聲啦！嗰頭近，留番啖氣暖肚啦！」

郭鋒啲戲唔使講，網民個個一面倒正評，大讚他咩角色都Carry到。

面對「爺爺」反面，Vivian先係驚一驚，但好快就諗計仔。

第一步係扮死狗。

但一知道冇用，佢就放棄扮嘢。

薇薇該幕神級之處，除了惡毒樣夠晒極致，其中一幕她邊聽著卓昊天謾罵、邊無力又帶點可憐地爬起身，再在差不多真的站起來之際秒速變臉，旋即進入終極爆Seed咒人mode。而當郭鋒被薇薇激至身體響起警號、引來醫護衝進病房後，薇薇一下抹鼻後、旋即再由極惡毒轉為淒涼孝順mode，演技的千變萬化著實目不暇給，難怪網民都表示「服了」，並指「暴走薇薇」VS「發惡郭鋒」戲碼看著極暢快：「兩個都不是好人，鬥起來真爽！」

一知道冇用林夏薇就放棄扮嘢，仲要好快咁逆轉咗弱者嘅立場，以極強勢嘅潑婦狀態反擊。

一知道冇用林夏薇就放棄扮嘢，仲要好快咁逆轉咗弱者嘅立場，以極強勢嘅潑婦狀態反擊。

一知道冇用林夏薇就放棄扮嘢，仲要好快咁逆轉咗弱者嘅立場，以極強勢嘅潑婦狀態反擊。

一知道冇用林夏薇就放棄扮嘢，仲要好快咁逆轉咗弱者嘅立場，以極強勢嘅潑婦狀態反擊。

林夏薇激到「爺爺」出事後。

林夏薇又立馬改個表情扮演傷痛，薇薇嘅戲中戲亦相當好戲。

昨晚薇薇與楊茜堯的VS戲同樣搶焦，懷疑Vivian就是落藥真兇的余滿月（楊茜堯飾），捉著Vivian當面對質，Vivian以一副無賴狀態全盤否認之餘，更反將矛頭指向滿月、寸寸貢指滿月有被害忘想症；之後滿月反擊指Vivian現時擁有的一切「名不正言不順」時，Vivian即怒吼反擊：「你講夠未呀？！」再接連以極度兇狠及陰險的表情咬牙切齒反擊：「只要我夠強，我就唔驚你呢隻癲狗！…今時今日嘅我已經唔會再好似細個咁，隨便畀人蝦！」之後，再以一副不屑狀態向滿月宣戰：「好！繼續畀心機，我就睇吓你做到啲咩出嚟。」表情極之到位兼入戲，獲網民大讚是狠勁女王，並指薇薇今年視后呼聲甚高：「表情起伏絕了」、「這塊表情看出了狠勁」、「乖乖女不適合她」。

薇薇同茜堯嚟緊仲有勁多對壘戲，賴皮得嚟又囂張。

面對茜堯一輪嘴指責，薇薇聽到冇咗靈魂。

跟住佢就以極度兇狠而又鄙視的狀態，再一輪嘴反擊番茜堯。

跟住佢就以極度兇狠而又鄙視的狀態，再一輪嘴反擊番茜堯。

跟住佢就以極度兇狠而又鄙視的狀態，再一輪嘴反擊番茜堯。

跟住佢就以極度兇狠而又鄙視的狀態，再一輪嘴反擊番茜堯。

跟住佢就以極度兇狠而又鄙視的狀態，再一輪嘴反擊番茜堯。

昨晚薇薇在不少激動場口中，都出現青筋爆現的狀態，其中一幕Vivian激暈卓昊天後，坐在椅子上雙眼通紅而又充滿憤怒地看著公司標誌的一幕，薇薇的「爆青筋度」更是誇張。對於薇薇的青筋能配合角色情緒「話嚟就嚟」，網民均表示驚訝，並留言：「這次是真的炸裂了，青筋爆裂」、「額頭的那塊青筋絕了」、「青筋喺額頭到底是怎樣可以演出來的？」、「那條青筋不得了」。

林夏薇呢個「勝利奸笑」三連環，夠晒不可一世。

林夏薇呢個「勝利奸笑」三連環，夠晒不可一世。