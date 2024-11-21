Kayan9896爽認離開試當真　否認為嫁豪門鋪路：咁我想拍拖咪拍拖

kayan9896（吳家忻）今日（21日）出席聖誕亮燈活動，講到聖誕，kayan9896話想過白色聖誕，但工作排得密密麻麻，睇嚟都難得實現，至於聖誕禮物，佢話想收到紅頸巾，雖然棍男友親手幟，但又覺得佢手藝麻麻、心情好矛盾。

kayan9896今晚出席聖誕亮燈活動。（陳順禎攝）

提到日前去睇Lisa粉絲見面會，更被挑選即場「獻舞」，kayan9896表示一切都係咁啱 ，更笑言「識跳唔係唔跳嘛」，問到會唔會考慮學習Lisa嘅做一位性感尤物，她表示：「我諗要多啲歷練，畀啲時間我，我可以嘅，我而家唔sexy咩。」

離開「試當真」後，kayan9896自立門戶做老闆。（陳順禎攝）

訪問中，kayan 9896亦爽快承認上月已離開「試當真」，亦感謝舊東家嘅栽培。「去到一個位我都係要focus 喺自己想focus 嘅嘢，即唱歌演戲，所以正式結束合作。（佢哋有無挽留？）有，但都好了解我想做自己嘅嘢，係時候放手畀我出去闖一闖。」kayan9896又強調今年3月喺男友旗下酒店開演唱會一切公開透明進行，事件未有影響與「試當真」關係，不再合作純粹雙方觀點與角度問題，將來亦唔介意到「試當真」宣傳。而講到有指她為疊埋心水嫁豪門，kayan9896強調自己一直努力工作，又指「人一係有錢，一係無錢。無話嫁唔嫁豪門，拍拖就係拍拖，咁我想拍拖咪拍拖，工作都會照做。」

kayan9896今晚出席聖誕亮燈活動。（陳順禎攝）