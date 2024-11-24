專訪｜蕭正楠當年「邪不能勝正」連父母都被追訪：呢樣令我最難過

一句說話足以影響一個人的命運，尤其是在娛樂圈，蕭正楠02年出道，當時是超級新人，連星爺、梅組都點名看好，亦在年尾頒獎典禮做大贏家，前途一片光明，但就在一個樂壇頒奬禮上，他說了一句話，令整個前途逆轉。

當時就是這句「邪不能勝正」被媒體斷章取義，將蕭正楠塑造成一個囂張，不可一世的藝人，那時是紙媒盛行，娛樂雜誌愛用搶眼標題作報導的年代，加上沒有互聯網，蕭正楠可說是有冤無路訴，於是他由新人王變成傳媒針對對象，令他前途一落千丈，被傳媒批評他承受得起，唯獨一事他耿耿於懷，他說：「連我父母都被追訪，問佢哋『點解你個仔咁差？』呢樣係我最難過。」

蕭正楠承認當時曾經有怨恨過，但到現在他有另一番見解，他說：「人要經歷挫折，因為發生咗呢件事，令我好珍惜而家遇到嘅每一個機會。」

蕭正楠當年被一句話令星途出現大轉變，但現在他反而覺得有這個挫折令他更加成熟。

蕭正楠表示那句話是在一個頒獎禮慶功宴上說的，但當時他並不是指向任何一個人，他說：「我講緊呢句說話，係講緊文章的一個標題，當時就有記者聽到，即刻擰過嚟，『你講乜呀？』我仲繼續同佢講，咁佢就攞咗我呢句做標題。」那句標題 「邪不能勝正」是當時《壹周刊》找蕭正楠的經理人李進專訪，之後成為專訪的標題，蕭正楠沒想到順手沾來一用，竟然引發大新聞。

蕭正楠當時已知錯，他明白不能在公眾場合，過份衷心直口，但他知錯已太遲，那時的傳媒是瘋狂的年代，蕭正楠新人王變成囂張王有新聞爆點，於是，他每次出席公開活動，記者們都「有備而來」訪問他，想看他有多囂張，甚至追訪他的父母，令蕭正楠開始怕面對傳媒，甚至拍面對人，他低著頭過每一天。

除了「邪不能勝正」，蕭正楠最令人記得應該是雪雪凍。

蕭正楠那時只得26歲，原本是新人王，但一下子變成負面新聞藝人，這個天堂與地獄的落差令他難以承受，他說：「你諗下我新人嗰年，就算你去到紅隧都見到你大大幅嘅海報，話你係新人王，全年最矚目嘅男歌手，之後去到邊都畀人鬧，要阿爸阿媽代答你個仔有幾差，呢個落差太大喇，（天堂同地獄？）對我嚟講真係天堂同地獄嘅分別，但你能唔能夠喺地獄行返上嚟，就睇你自己。」

蕭正楠北上發展期間亦拍過內地劇更擔演第一男主角

那時蕭正楠在香港受到很大壓力，唱片公司叫他上北京避一避，順便北上發展，於是蕭正楠拿著兩萬人民幣，加一個旅行喼離開香港北上，一上就三年，每年過農曆新年才回港，他說：「真係人生路不熟，（你當時國語水平？）仲差過黎諾㦤，由零開始慢慢去適應⋯⋯每年大約返嚟一、兩星期，因為返得耐又開始見其他人，之後啲新聞又出嚟，跟住我都係同阿媽講返去喇，至少返到去北京，冇人用奇怪目光望你，知你係香港嚟內地發展嘅歌手。」

蕭正楠當年以歌手身份出道，在頒獎禮上掃獎。

雖然蕭正楠在北京飄泊了三年，但其實亦有不少機會，拍內地劇是第一男主角，不過蕭正楠因媽媽一向話決定離開北京，回香港發展甚至轉行亦可以，重提這事蕭正楠亦眼濕濕，他說：「因為媽咪年紀好大，我去北京之前爸爸亦走咗，所以剩返佢一個，佢當時同我講『唔好再驚喇，返嚟啦，就算唔再做呢行都無所謂啦，正正經經搵過另一份工，你唔駛再畀錢我，我夠駛嘅，咁當然我哋唔係富裕家庭啦，佢話點都好啦，唔好咁樣生活落去喇』」

就是媽媽這一段話，蕭正楠回歸香港，剛好有人可介紹入TVB，於是他開始在電視界發展。

蕭正楠剛加入TVB 就是經理人合約，令他的收入有一定的水平，可以專心工作，他非常感激公司，機會由男配，慢慢開始由男二到最後擔任男一，算是穩步上揚，而他的工作心態，亦和初出道時大不同，他拍《翻生武林》時，因為那年劇接劇，身體亦開始支持不住，有一天生蛇了，他說：「開頭以為整損咗咋，但後尾愈來愈痛，之後有場浸浴戲，一起身，啲人望到我背脊『阿蕭你生蛇喇』，（咁你抖咗幾耐？）我抖咗一晚囉，因為我哋啲廠期好密，你遲一日，人哋開工就遲一日，（係咪因為你以前經歷，所以而家好珍惜)可能係，原來機會唔係一定畀你㗎，以前唔駛諗，每日排好哂，幾點邊到唱歌、幾點邊度做訪問，你出現就得㗎喇，你冇時間諗其他嘢，因為你身處其中，但原來你發現，機會可以幾年都唔出現」

蕭正楠拍攝《翻生武林》期間一度生蛇。

「我已經好好，可以慢慢喺呢到行返上嚟，但其實仲有好多人仲係努力緊，仲等緊一個機會，所以係咪要好好珍惜呢？有時我會諗如果冇發生呢件事會點呢？其實人係需要經歷挫折，你先知努力得返嚟嗰種喜悅，（有冇畀個同行冷嘲熱諷？）當然有啦，聽到聽唔少，『做乜搵啲二打六歌星代言呀？出哂事喇』你諗下我的唱片公司同事幾慘？就算我返嚟都有人繼續對我唔好，有人唔俾機會我，但我當呢啲係逆菩薩，咩叫逆菩薩，就係有啲人會難你，但結果係會令你好嘅，只要你能夠克服佢，你就會成為一個更好嘅自己，我係咁諗架，（你而家仲驚唔驚負評？）我而家百毒不侵喇。」

蕭正楠拍攝《師奶Madam》開始認識黃翠如

蕭正楠在TVB除了找到事業，亦找到他的太太黃翠如，原來他初時見到黃翠如沒有太大感覺，他對太太的第一印象，是對方拍攝吸濕大笨象廣告，他說：「佢企喺陸浩明隔離，只係做咗三個表情，我覺得呢個女仔幾cute喎，都之後拍《師奶Madam》，我都係覺得佢係一個幾好嘅拍檔，因為套劇有好多笑位，我成日度啲攪笑嘢，但佢冇包袱喎，反而同我一齊玩，我又幾欣賞。」後來黄翠如到外地採訪世界杯，蕭正楠因為喜愛足球，二人開始多了聯絡，久而久之就日久生情。

蕭正楠 ，黃翠如2018年結婚

2018年蕭正楠與黃翠如結婚，婚後經常見到蕭正楠為太太煮飯，當大家以為他們放閃，但實情是他要照顧黃翠如，他說：「唔係放閃呀，佢係唔識照顧自己架，即係你掛塊餅喺佢條頸度，佢剩係食前面見到嗰啲，後面嗰啲唔理架，所以你要照顧佢，我好記得，疫情期間我入隔離營，我一知道咋，我即刻同佢亡命飛車去買嘢食，買完返去煮熟佢，放喺雪櫃，之後我安心上車去隔離。」

蕭正楠更指黃翠如是超級慳妹，貴為一綫花旦，原來黃翠如考到車牌後，用的是爸爸去地盤的舊車，他說：「佢架車係撞到四隻角花哂架，之後架車出煙喇，佢知道唔得喇，先換第二架車。」不過蕭正楠相當欣賞太太這種美德。