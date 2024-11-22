中年好聲音3｜布志綸出任評審　海兒被取代？咁先對參賽者公平

《中年好聲音3》60強今日（22/11）出席記者會，除了評審肥媽，伍仲衡，張佳添和周國豐均出席外，還有新加入，曾任《聲夢》導師的布志綸（Alan）。不過100強的靚女評審海兒就從缺。布志綸（Alan）接受《香港01》訪問時，表示早在完成《聲夢傳奇》，正在籌備《中年好聲音》的時候，已受監製的邀請。為什麼等到《中年好聲音3》才出現？他就坦言表示一切只是「夾啱期」的事。

《中年好聲音3》60強。（林迅景 攝）

《中年好聲音3》60強。（林迅景 攝）

布志綸（Alan）說：「我覺得《中年好聲音》係有趣嘅，就好似破地獄咁之嘛。其實要踩足成晚，會好攰，低係可能係佢唯一一次，喺TVB呢個咁大嘅台演唱，所以我呢次做評審難忘係真係啲參賽者真係破緊地獄，我真係拍手掌。」他表示，做評審的時候，就感覺在看一齣由人生組合的好戲，相當感動。

布志綸（Alan）任《中年好聲音3》客席評審。（林迅景 攝）

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談到「取代海兒做評審」一事，他笑言：「我覺得冇話取唔取代，其實客席評審係唔係都會有人取代。因為話到明係客席。客席就係一期一期，同埋海兒都有佢作為一個評審，有一個好好嘅評審眼光，咁先對參賽者公平。我下一輪已經換走咗㗎啦，哈哈哈。（除非換走咗肥媽由你坐佢個位）嘩！冇可能啦，直頭係唔敢呀！因為肥媽係一個好重要角色，我做客席評審，喺佢隔籬。如果佢冇講返畀我聽每位參賽者嘅故事，我都冇咁投入。」