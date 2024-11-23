春花焰｜五大原因成功跑出　吳謹言打戲、大改動原著令角色更立體

要數近期曝光率最高的內地女星，吳謹言絕對榜上有名！繼《墨月雲間》後，她再度化身「復仇女王」，並夥拍劉學義以陸劇《春花焰》火速回歸，除了吳謹言獲觀眾大讚演技升呢，劉學義更紅出國際擄獲歐美觀眾芳心，到底《春花焰》何以大受歡迎？相信與以下五個原因有關，而香港觀眾想睇的話，可到「黃Viu」收看。



網評一：演技升呢，吳謹言打戲有睇頭

《春花焰》圍繞大炎皇子慕容璟和（劉學義飾）和青州少女眉林（吳謹言飾）從復仇和互相利用中萌生感情的故事，劇中吳謹言在大火中痛失至親，因而立誓手刃屠城元兇，最後加入暗廠成為殺手，並以刺殺慕容為任務。復仇角色向來是吳謹言的拿手好戲，精湛的演技和原聲對白不但被觀眾大讚戲味十足，由她飾演的眉林打戲連場、動作俐落帥氣，尤其她親身上陣跳崖的花絮在微博曝光後，更獲網民獲封「武謹言」，為劇集生色不少，對此她笑言入行以來一直恨拍武打角色，今次飾演眉林可謂一圓美夢。

復仇角色向來是吳謹言的拿手好戲，今次她的角色打戲連場、動作俐落帥氣，尤其她親身上陣跳崖的花絮在微博曝光後，更獲網民獲封「武謹言」。

網評二：無分中外，劉學義病嬌美圈粉

過去劉學義憑藉古裝美男形象圈粉無數，這次他在《春花焰》化身病嬌美十足的皇子慕容璟和，雖成功收復青州失地，卻被指控背叛百姓、縱火屠城！為了找出幕後黑手，看似高冷病嬌的他暗中發展暗廠，才智兩雙全！不少網民大讚劉學義完美演繹了皇族之後的高貴氣質，以及復仇者的堅毅冷酷，尤其是那雙充滿故事的眼神，以及胸藏大局的出謀獻計，更收獲了路人粉的好評，近日有大量外國網友在社交平台大讚：「劉學義的哭戲使我的心都碎了，我也跟著他一起哭。」、「在所有中國演員中，他真的勝人一籌。」、「劉學義的演技一直在我腦海中，希望他未來能夠接到更多角色。」看來慕容一角儼然成為了他的代表作。

不少網民大讚劉學義完美演繹了皇族之後的高貴氣質，以及復仇者的堅毅冷酷，就連外國網友都在社交平台大讚。

網評三：改編得宜，男女主感情更動人

在《春花焰》原著小說中，慕容璟和的控制欲極強，他從一開始就把眉林納為小妾，但是當他遇上真愛後，便廢了眉林的武功並將她棄置在荒野自生自滅；甚至在眉林死後，他更挖出她的屍身四處遊蕩，情節讓讀者為之震驚！與原著相比，《春花焰》劇集版在人設上顯然進行了大幅度改動，正如原著書迷所言：「看過原著就知道裡面的人物多少有些不太正常，改編比較合理。」原著中的慕容刻劃過於陰暗，劇集版的慕容在情感表現上更立體更有層次，也更符合現代觀眾觀感。

與原著相比，《春花焰》劇集版在人設上顯然進行了大幅度改動，但角色在情感表現上更立體更有層次，也更符合現代觀眾觀感。

網評四：極致虐戀，愛恨糾纏夠扎心

劇中慕容璟和和眉林攜手調查青州縱火屠城的背後真相，二人也在不知不覺間逐漸融化了冰封已久的心房；可是慕容先是為了眉林的安全將她推向其他男人的身邊，然後自己孤身赴險，最終深受重傷昏迷，眉林看到對方醒來也決定放手離去；即使「慕眉CP」在最終章迎來大婚，可是眉林還是因為身上無解的毒撒手人寰，讓不少網民感嘆：「感覺要把男主虐死。」、「吳謹言再次以悲劇收尾！」、「前面給一點糖後面就開始虐了。」

即使「慕眉CP」在最終章迎來大婚，可是眉林還是因為身上無解的毒撒手人寰，讓不少網民感嘆：「感覺要把男主虐死。」

網評五：摒棄濾鏡，畫面唯美有質感

近年不少觀眾稱濾鏡太重時，會難以專注在演員的表現上；有別於一般陸劇，《春花焰》摒棄了厚重的濾鏡，主打唯美自然，讓觀眾彷彿置身電影之中；網友們對於劇中造型和服裝亦讚不絕口：「每一個造型都給我們帶來審美上的極致美學。」、「每個造型都很符合人設。」原來《春花焰》和人氣陸劇《司藤》選用同一服裝指導，日前他在社交平台拆解了造型設定：「眉林是廢墟上死不了的花，是屬於女性的堅毅意志綻放；慕容看似荒誕，實則具備謀劃全局的縝密與氣場。」另外，觀眾亦指導演鏡頭下的武打場面虐點爽點巧妙平衝，尤其眉林一場雨中打戲，更是把女性角色的動作美感都呈現出來，完全感受到劇組滿滿的誠意。《春花焰》已於「黃Viu」上架，香港觀眾亦可一併收看《珠簾玉幕》和《永夜星河》，免費緊貼最新陸劇潮流。