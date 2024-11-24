Mandy Lieu近況曝光活得好　與周焯華昔日半山愛巢今仍無人問津

Mandy Lieu三年前越洋簽署文件，將佢名下市值1.2億元的西半山豪宅珒然高層單位抵押作借貸擔保，為周焯華的公司還債。新濠博亞曾委託外資代理行以獨家方式找潛在買家，惟至今未能成事，近日又有地產經紀拍片介紹豪宅內部，再次曝光二人昔日愛巢！

不少經紀都走上去拍片。（截圖）

地產經紀以前賭場大亨周焯華和情人Mandy Lieu昔日半山愛巢來介紹，她更指未曾見過一間房如此多鏡，更稱：「有錢人品味果然唔同啲！」豪宅位於西半山珒然，一梯一伙，坐擁無敵維港煙花海景，實用面積 2182平方呎。由影片所見，豪宅廚房有分西廚和中廚區，所有爐具則為德國高級家電品牌Miele。而客廁更配有雲石桑拿房，非常奢華。屋內除了有專梯專戶，更配有價值50萬的B&O音響，就連鋼琴都未曾搬走。

裝潢簡約！（截圖）

昔日愛巢多次被曝光！（截圖）

地產經紀更坐上King Size大床，介紹印有Mandy「M」和周焯華Alvin「A」英名字母咕𠱸。大床對住嘅天花設有巨形鏡，而床尾對住嘅電視櫃亦全屬鏡面，而睡床旁邊設有超大浴缸，牆身同樣係有鏡，而睡房另一邊擺有一張紅色懶人沙發，但沙發位國對上嘅天花，亦都鋪有巨形鏡，非常有情趣。

雲石桑拿房！（截圖）

鋼琴！（截圖）

私密床都被曝光！（截圖）

當年分手後Mandy Lieu豪擲兩億於英國購入近370多萬平方米的農地建立「Ewhurst莊園」，想要打造推出高品質有機食品為主的農場，而Mandy Lieu會在網上寫Blog，又為網上雜誌《Sublime》擔任專欄作家，佢不時都有於網誌分享生活同有機飲食等話題，更於農場為一下一代做導賞，分享農務知識。目前，「Ewhurst莊園」仍不時更新，而Mandy Lieu近照為今年9月，不施脂粉仍Keep得好好。

8周前仍有現身！（IG/@ewhurst_park）

Mandy Lieu親力親為！（IG/@ewhurst_park）

Mandy Lieu打扮撲素。（IG/@ewhurst_park）

Mandy Lieu素顏上陣！（網上照片）

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