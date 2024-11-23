巾幗梟雄之懸崖｜大結局黎耀祥熱淚盈眶一幕鏡頭　獲網民力讚演技

《巾幗梟雄》系列，不僅是黎耀祥（祥仔）的成名作，亦是香港經典劇集之一，作為第4輯的《巾幗梟雄之懸崖》，今趟由祥仔飾演的「柴十七」，配上胡定欣的「七爺」，自開播以一直爭議女主角之位，有指由鄧萃雯改為胡定欣頂替，不過劇集愈播走勢愈凌厲，除了口碑甚佳之外，更連續多個星期成為劇集收視之冠；劇集在昨晚（22日）一連兩小時播出大結局，雖然大奸角蕭正楠在日前劇情已死，但無損劇集的追看性，在編審張華標筆下的十七與七爺，沒有半句露骨肉麻對白、沒有親熱鏡頭，但卻令觀看得動之以情，再加上三屆視帝黎耀祥的神級演技，一個眼神，足以帶出劇集戲味。

《巾幗梟雄之懸崖》在昨晚（22日）一連兩小時播出大結局。（影片截圖）

昨晚《巾幗梟雄之懸崖》兩小時結局，有笑有淚，高潮泆起，結局開首已有感人位，七爺胡定欣突然由上海到香港探望失意的十七祥仔，期間由十七替七爺感不值，抱怨好人冇好報，到七爺鼓勵十七莫忘初衷，五分鐘純文戲對話，火花十足，兩人的細膩演繹，令人深深感受到她們的真摯情感，其中祥仔更發揮神級演技，全程雙眼通紅，演繹出男兒有淚不輕彈之感，比起呼天搶地式的爆喊之演，更令人虐心。作為三屆視帝的祥仔，超棒演技豈止喊戲，就連一個眼神亦已交足戲，就好似一幕羅毓儀向祥仔示愛的戲，羅毓儀甜絲絲向祥仔表白，但心繫「七爺」的祥仔沒有半句回應，期間只流露了一個個眼神，已令人明白他拒愛。

祥仔發揮神級演技，全程雙眼通紅，演繹出男兒有淚不輕彈之感。（影片截圖）

而結局最尾，十七終於跟「七爺」表白，二人由起初主僕關係、昇華為亦師亦友，再昇華為摯友，最後再成為一對，關係一層一層昇華，令觀眾看得過癮；而昨晚求婚一幕，劇情講述十七向記憶力衰退的七爺求婚，十七：「七爺，我想向你求婚」七爺回答道：「求婚有花，你都冇花」、「求婚有戒指，你都冇戒指」對此十七均表示有，七爺接過戒指後，表示會回去考慮一吓，沒有親密鏡頭，沒有肉麻對白，短短對答，已充滿溫馨感，而鏡頭一轉已是七爺55歲生日，二人重覆求婚對話，鏡頭再一轉已是七爺65歲生日，二人再一次重覆求婚對話，期間祥仔跟定欣化老妝，斑白的頭髪再加上滿面皺紋，老態龍鍾的十七指今次已是第28次求婚，他指：「大小姐，今次係我第28次向你求婚，我哋好老喇，你要應承喇」「我次次求完婚，你都唔記得，我就求完一次又一次」甜到入心。

結局最尾，十七終於跟「七爺」表白。（影片截圖）

有網民大讚祥仔演技一絕，認為他的對白不僅又長又難，而且亦由頭帶到落尾，網民：「今集黎耀祥好有滄桑感，將十七嘅表情演譯得好好」、「TVB眾多男演員，黎耀祥係其中一位最鍾意睇佢嘅劇，好戲又有氣場」、「欣賞黎耀祥由二打六捱到男一」、「呢個角色冇人比佢做得好」。