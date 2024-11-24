專訪｜吳尊自爆長期失眠20幾年求醫接受治療：冇一日瞓超過六個鐘

曾經風靡萬千少女的一代男神吳尊，當年以組合飛輪海身份成功打入香港市場，更舉行過紅館演唱會，每一次抵港超過近千名粉絲接機吶喊，人氣相當強勁！吳尊最近現身澳門出席2024中國網球巡迴賽（澳門）總決賽簽名會，他接受《香港01》 專訪表示：「我好耐冇搞簽名會，所以好開心，因為可以同各位粉絲見面，好近距離，呢一次同網球有關，所以我特別熱愛，我覺得好爽。」

吳尊最近現身澳門搞簽名會，並且接受《香港01》 專訪大談近況。（張祖銘攝）

難忘當年飛輪海搞簽名會過萬歌迷排隊

提起當年以組合飛輪海舉行簽名會，吸引過萬名粉絲排隊，他笑言：「我仲記得嗰啲場景，有陣時要簽七至八個鐘頭，可能已經簽到凌晨一兩點，所以啱啱簽名嘅時候都有好多回憶，而家講我都起晒雞皮，係一個超好嘅回憶。」他繼續指現階段舉辦簽名會已經轉換身份，他說：「我係一個運動員。」

當年飛輪海風靡萬千少女。（視覺中國）

大談定居上海生活原因

提到現時在上海定居，他分享：「而家過得好開心，尤其係我嘅小朋友，學中文學得好好，我搬去上海嘅原因就係想小朋友接觸中國嘅文化，畀佢哋去學中文，呢樣嘢有好大嘅收穫，所以呢個決定做得非常好。」

吳尊指定居上海生活好開心。（張祖銘攝）

吳尊一家四口 。（吳尊微博圖片）

自爆長期失眠20幾年求醫接受治療

至於日前舉行歌迷聚會分享睡眠方面出現問題，他坦言：「我瞓覺一直都有問題，但係我都習慣，已經二十幾年，我瞓覺都係每一日冇超過六個鐘，但係我覺得係一件好事，因為可以做更多嘅嘢。」講到醫生有否特別的建議有助改善睡眠情況，他說：「醫生話叫我唔好諗咁多，而家有一啲技巧去持續治療，更好休息。」

吳尊回應日前舉行歌迷聚會分享睡眠方面出現問題。（張祖銘攝）

踢爆蔡卓妍屬「吃貨」代表

被問到曾經與先後與蔡卓妍和徐熙媛拍電影，甚至當年經常出現在香港，他憶述：「喺香港拍戲有好多回憶，尤其係佢哋（工作人員）好照顧我，因為知道我係食神，所以佢哋都會買啲好食嘅嘢俾我，每次去香港都有好多想食嘅餐廳。」他強調蔡卓妍也屬於「吃貨」，並表示：「佢成日俾啲好食嘅嘢我，我哋之前喺日本，都有帶我去食啲好嘢，我覺得香港人都好鍾意食嘢。」

吳尊曾經與蔡卓妍合作拍攝電影《梁祝》。（電影劇照）

透露小朋友有睇昔日代表作《花樣少年少女》

談及與陳嘉樺（Ella)當年共同演出的經典台劇《花樣少年少女》快將要邁入20年，他驚訝回應：「真定假，《花樣少年少女》實在太多回憶，我諗我嘅小朋友都有睇過，佢哋都好鍾意，好多謝支持《花樣少年少女》嘅Fans。」他繼續指希望各位粉絲能夠重新再重溫，並笑說：「各位Fans都要再回憶一下!」被問到現時還有興趣再拍劇，他坦言：「其實我好鍾意㗎！有陣時睇啲電影，都好想有份去演，但我冇辦法克服自己家庭，唔想同小朋友分開嘅感覺，所以而家都係將家庭放喺第一。」