何猷君舊愛同何超蓮聚會　投資千萬開美容院周遊列國曬富貴生活

已故賭王何鴻燊四房兒子何猷君與內地超模奚夢瑤結婚5年，一直非常恩愛，兩人育有一子一女，一家四口幸福美滿。不過其實何猷君過往情史一籮籮，靚仔又有家底的他感情生活亦多姿多釆，曾與By2成員Yumi、新加坡富家女林慧俐（Kimmy）拍拖，之後在2016年萬聖節與「少女標本」成員袁紫僑（Coco）化身「小丑情侶」而爆出戀情，但拍拖未夠1年就分手。而袁紫僑自此亦變得十分低調，但原來她與何超蓮私交甚篤，早前兩人更相約聚會！

已故賭王何鴻燊四房兒子何猷君與內地超模奚夢瑤結婚5年，一直非常恩愛。（IG@mingxi11）

何猷君奚夢瑤四太及外父外母，首次公開三代同框合照，連二女Romee亦首次曝光。（微博圖片）

奚夢瑤誕下何家長孫。（微博@何猷君MarioHo）

「少女標本」成員袁紫僑（Coco）。（IG@oops_coconut）

近年十分低調。（IG@oops_coconut）

美貌不減！（IG@oops_coconut）

袁紫僑同何超蓮聚會。（IG截圖）

袁紫僑同何超蓮聚會。（IG截圖）

袁紫僑同何超蓮聚會。（IG截圖）

早期何超蓮在IG曬出與袁紫僑的合照，並寫道：「一年沒見，好誇張。」而袁紫僑亦有大曬合照，相中所見，何超蓮從後攬住袁紫僑，又嘟嘴舉V，可見兩人感情要好。現年33歲的袁紫僑大學畢業後從澳洲返港任模特兒，2012年與韋彤組成女子組合「LemonBeez」，2015年再與許雅婷（Kabby）、簡淑兒（Jessica）及溫心（Swan）組成「少女標本」漸為人熟識，但仍星途平平，直至2016年萬聖節袁紫僑同何猷君不約而同地在IG上戴了打扮成《自殺突擊隊》的小丑及小丑女角色的合照，因而傳出緋聞，其後兩人大方認愛，不過拍拖未夠1年就分手收場。

私交甚篤。（IG截圖）

袁紫僑（CoCo）（IG@oops_coconut）

袁紫僑（CoCo）在2015年與許雅婷（Kabby）、簡淑兒（Jessica）和溫心（Swan）組成香港女子音樂組合「少女標本」。（IG@oops_coconut）

慶祝生日。（IG@oops_coconut）

2016年萬聖節袁紫僑同何猷君不約而同地在IG上戴了打扮成《自殺突擊隊》的小丑及小丑女角色的合照，因而傳出緋聞，其後兩人大方認愛，不過拍拖未夠1年就分手收場。（IG圖片）

雖然袁紫僑同何猷君已分手多年，但袁紫僑仍未刪除當年的合照。（IG@oops_coconut）

疑似新歡！（IG@oops_coconut）

好Fit。（IG@oops_coconut）

家境富裕。（IG@oops_coconut）

據知袁紫僑家境富裕，更有傳富裕程度足以碌卡（信用卡）買跑車，雖然她其後接受訪問否認，但就曾與朋友夾份投資千萬人民幣開設美容院，在北京、山東、蘇州都有分店。近年袁紫僑已沒有參與幕前演出，但仍不時在IG分享近照，可見她經常周遊列國，生活無憂！而袁紫僑與何超蓮亦私交甚篤，除了為對方慶祝生日之外，去年4月何超蓮同竇驍在峇厘島舉行婚禮，袁紫僑都有出席！

住豪宅。（IG@oops_coconut）

住豪宅。（IG@oops_coconut）

豪宅曝光。（IG@oops_coconut）

經常周遊列國。（IG@oops_coconut）

經常周遊列國。（IG@oops_coconut）

經常周遊列國。（IG@oops_coconut）

生活無憂。（IG@oops_coconut）

一起去旅行。（IG@laurinda_ho）

慶祝生日。（IG@oops_coconut）

聚會。（IG@oops_coconut）